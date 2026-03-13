Casa de Campo Resort & Villas celebra reapertura del icónico campo de golf Teeth of the Dog tras su restauración

La Romana, República Dominicana. – Tras completar el proceso de restauración más importante desde su inauguración en 1971, Casa de Campo Resort & Villas celebró la reapertura oficial de su legendario campo de golf Teeth of the Dog, con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader Corona.

La intervención, cuyo monto de inversión fue de US$15 millones de dólares, reafirma el posicionamiento del resort como uno de los destinos de golf más prestigiosos del mundo y como líder en el Caribe.

La ceremonia contó con la bendición del Reverendo Padre Jorge Dionel Hernández, párroco de la Parroquia Santa Rosa de Lima en La Romana y reunió a funcionarios del gobierno como al ministro de turismo David Collado y al ministro de Industria y Comercio Eduardo Sanz Lovatón junto a los más altos ejecutivos de Central Romana Corporation, encabezados por su presidente, José “Pepe” Fanjul Jr., y los vicepresidentes ejecutivos Ramón Menéndez, Leo Matos García y Eduardo Martínez-Lima. Estuvieron presentes además invitados especiales, medios de prensa y figuras del golf internacional.

Durante el acto, el presidente de Casa de Campo Resort & Villas, Andrés Pichardo Rosenberg, destacó que la restauración tuvo como visión y propósito preservar la integridad de uno de los campos de golf más emblemáticos a nivel global.

“Hoy celebramos la preservación de una leyenda. Restaurar Teeth of the Dog no era simplemente una mejora; era un compromiso con la excelencia y con el legado del legendario arquitecto Pete Dye. Este proyecto asegura que futuras generaciones de golfistas puedan experimentar el campo tal como fue concebido originalmente”, expresó Pichardo Rosenberg.

Por su parte, el presidente de Central Romana Corporation, José “Pepe” Fanjul Jr., subrayó la importancia de esta inversión para el desarrollo turístico del país.

“Teeth of the Dog” es un referente del golf mundial y un orgullo para la República Dominicana. En Central Romana mantenemos el compromiso de seguir invirtiendo en proyectos que impacten positivamente a La Romana y a todo el país. Nuestros huéspedes no solo vienen a experimentar la belleza de Casa de Campo, sino también a conectar con la calidez y el espíritu de su gente, los Dominicanos.

Restauración con precisión histórica

Tras más de cinco décadas expuesto al exigente entorno marino del Caribe, el campo requería una intervención integral para preservar su diseño original. El proyecto fue liderado por la reconocida firma Jerry Pate Design, con el objetivo de reconstruir fielmente la visión de Pete Dye utilizando técnicas modernas y altos estándares de ingeniería.

Los trabajos incluyeron la renovación completa de greens, bunkers, tees y fairways, la actualización de los sistemas de drenaje e irrigación, así como la construcción de nuevos caminos para carritos. Todo el campo fue resembrado con Dynasty Paspalum, una grama especialmente resistente a entornos costeros.

Uno de los aspectos más relevantes fue la protección de los famosos “Heaven 7”, los siete espectaculares hoyos frente al mar Caribe que han hecho de Teeth of the Dog uno de los campos más fotografiados del mundo. Para ello se aplicaron soluciones de ingeniería costera y de rehabilitación del litoral que garantizan su resiliencia frente a las condiciones climáticas futuras.

Nuevas inversiones en Casa de Campo Resort & Villas

En el marco del evento, Pichardo Rosenberg anunció además el inicio en mayo de 2026 de la segunda fase del proyecto Premier Suites, que incluirá una nueva piscina y la ampliación del spa del resort, recientemente ratificado con la distinción de cuatro estrellas de de Forbes, siendo el único en la República Dominicana con ese reconocimiento.

Tanto el presidente Luis Abinader como el ministro David Collado coincidieron en señalar que inversiones de esta magnitud fortalecen la oferta de turismo de lujo del país y elevan la competitividad de la República Dominicana en el escenario internacional.

El acto concluyó con el tradicional corte de cinta para dejar operando oficialmente la reapertura del legendario campo de golf, donde se recordó que el renombrado arquitecto Pete Dye descansa simbólicamente en el hoyo 8, un lugar cargado de historia dentro de este icónico diseño.

Reconocido internacionalmente por sus siete hoyos frente al mar, Teeth of the Dog continúa figurando consistentemente en los rankings de las prestigiosas publicaciones GOLF Magazine y Golf Digest como uno de los mejores campos de golf del mundo.