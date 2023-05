Carrera F1 GP de Mónaco en directo hoy en Montecarlo en vivo

Verstappen ganó un GP de Mónaco 2023 de F1 que comenzó sobre seco y acabó en mojado. Alonso no aprovechó la lluvia y acabó segundo. Resumen y resultados

78

¡¡Se acabó!! ¡Otra victoria para Verstappen! En un circuito donde lo más importante son las manos, también ha destacado la superioridad de un Red Bull para el que no se conoce rival. Alonso ha sido el primero de los mortales con una segunda posición que sabe muy bien. Cerró el podio Ocon y Sainz, octavo, no pudo batir a Gasly.

77

¡¡Última vuelta!! Verstappen va a conseguir su cuarto triunfo de la temporada. No ha tenido rival y su carrera ha sido un paseo por las calles del Principado. Max y este Red Bull están en otra órbita.

Vuelta

76

¡Dos vueltas para el final! ¡Hamilton está a punto de entrar en zona de DRScon el Alpine! El último escalón del podio está muy cerca y parece que el piloto de Mercedes lleva ritmo para alcanzarlo. Puede llegar, pero lo complicado será sellar el adelantamiento.

Vuelta

75

Atención a Hamilton… que igual se lleva un podio. Desde que se montaron intermedios el británico se hizo con la vuelta rápida y poco a poco le ha ido ganando terreno a Ocon. El tercero del francés peligra.

Vuelta

74

Ni siquiera la presión puede con Gasly. El francés no está cometiendo errores y se lo está poniendo muy complicado a un Sainz, que acaba de perder algo de margen por culpa de los doblados.

Vuelta

73

Sainz se ha vuelto a separar un poco de Gasly. El madrileño sigue en zona de DRS pero no está tan pegado como cuando superaron a los doblados. Sigue siendo complicado adelantar.

Vuelta

72

Verstappen vuelve a ganar tiempo. Qué ritmo tiene el neerlandés con este Red Bull, que aventaja a Fernando en más de 24 segundos. Max no falla y su monoplaza, tampoco.

Vuelta

71

Verstappen le pide al equipo que verifiquen las presiones de los neumáticos. El neerlandés se ha ido al muro y ha sufrido un leve impacto lateral con las ruedas derechas. Quiere información, pero continúa sin problemas.

Vuelta

70

¡Carlos se lo está preparando! El madrileño ha aprovechado una zona con doblados para terminar de contactar con Gasly, que está cerrando muy bien los huecos a la salida de la curva.

Vuelta

69

Un error de Gasly ha acercado a Carlos un poco más, pero sigue siendo insuficiente para ganarle la posición. El francés sufre con el coche y el asfalto en estas condiciones.

Vuelta

68

Pérez le informa a Red Bull por radio de que la pista se está secando demasiado rápido. El carril es cada vez más evidente aunque hay zonas de la pista, que todavía siguen bastante mojadas.

Vuelta

67

Carlos está en zona de DRS con Gasly, pero arriesgar más de la cuenta en estas condiciones sabe que le puede salir muy caro. Salir de la trazada ahora mismo parece imposible.

Vuelta

66

El gran damnificado de la lluvia, al menos de momento, es Carlos Sainz. El madrileño estaba peleando por el podio y un error con la lluvia en su máximo apogeo, le ha relegado a la octava plaza.

Malas noticias para Aston Martin. A pesar de todos los toques que se han visto contra el muro, especialmente desde que apareció la lluvia, Stroll es el primer piloto que se retira de la carrera. Estaba siendo un domingo complicado para el canadiense.Vuelta

64

LAP 63/78 It's game over for Lance Stroll 😖 The Canadian is our first retiree of the day #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/alfyfvdZr6

La distancia entre Alonso y Verstappen se ha asentado en las últimas vueltas. Ahora el asturiano es incapaz de acercarse al Red Bull, a pesar de todos los problemas que estaba teniendo Max para controlar el coche en las curvas.

Vuelta

63

Ferrari le informa a Carlos por radio de que las previsiones estiman que la lluvia se acabe en los próximos minutos. Ahora mismo el asfalto tiene bastante agua.

Vuelta

62

Parece que el Red Bull de Verstappen está teniendo problemas para girar en estas condiciones. El neerlandés está realizando muchísimas correcciones, el coche se le va en todas las curvas.

Vuelta

61

¡¡El Red Bull de Pérez está desbocado!! El mexicano ha perdido el coche por detrás y se ha ido contra el muro. Además, también ha impactado con Russell.

Vuelta

60

Alonso ha recuperado seis segundos con Verstappen. La doble parada había dejado al asturiano a 22 segundos del Red Bull y en el último paso por meta, la diferencia había bajado hasta los 16.

Vuelta

59

¡Al muro Magnussen! El piloto de Haas era el único que seguía en pista con neumáticos de seco. No ha parado hasta que no ha llegado el error. Todos montan intermedios ahora mismo.

Vuelta

58

¡¡También para Fernando!! El asturiano apenas ha estado un par de vueltas en pista con la goma media. Los dos Ferrari y el Aston Martin montan el intermedio.

Vuelta

57

¡¡Error de Sainz!! El madrileño se ha ido largo y aunque ha podido evitar el muro, ha perdido la posición con Leclerc. Le llaman a boxes para cambiar gomas.

Vuelta

56

¡Neumático medio para Alonso! El asturiano no ha visto necesario montar intermedios, pero la pista está cada vez peor. Veremos si no paga caro esta parada…

Vuelta

55

¡¡Alonso pide box!! La parada del asturiano es crucial con un asfalto que está muy delicado. Veremos qué decide a 23 vueltas del final.

Vuelta

54

¡Lo ha vuelto a intentar Sainz, pero en Mónaco los huecos son casi imposibles! El madrileño no cesa en su intento de superar a Ocon para ganarse el podio. La pista está muy delicada…

Vuelta

53

¡¡Sainz quiere atacar a Esteban Ocon!! Vuelven a encontrarse en pista y en el primer intento, el español vuelve a comerse la chicane. Están rodando con los doblados y el madrileño va muy agresivo.

Vuelta

52

“¡Está lloviendo más y más!”, dice Russell al equipo por radio. Se están viendo algunas correcciones pero de momento, parece que la lluvia no es demasiado fuerte.

Vuelta

51

Norris acaba de pasar por el pit lane para cambiar gomas y varios pilotos están empezando a hablar de lluvia. Igual McLaren no ha elegido el mejor momento para pasar por boxes.

Vuelta

50

¡¡Empiezan a caer gotas en la curva 3!! Russell le ha comunicado al equipo por radio que han caído las primeras gotas. Parece que sí va a llegar la lluvia, aunque falta saber con cuánta intensidad.

Parece que Verstappen se quiere divertir con un experimento. El neerlandés le ha dicho al equipo que va a probar cuánto puede alargar la parada con este juego de medios. De momento ya lleva 49 vueltas. Vuelta

48

📻 "Let’s see how long I can keep this up for"



Verstappen wants to keep those medium tyres on for as long as possible – 46 laps and counting 😮#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/AapA294mz6