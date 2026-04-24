Carolina rinde cuentas: “Estamos transformando una ciudad que no solo responde al presente, sino que se prepara para el futuro”

Santo Domingo, DN – Carolina Mejía aseguró durante el discurso de su sexta rendición de cuentas que gracias a la gestión que ha desarrollado para transformar la ciudad, hoy Santo Domingo responde al presente y se prepara para el futuro.

“Hoy Santo Domingo es más ordenada, más limpia, más humana y más viva”, apuntó, al enumerar logros que ha tenido en la Alcaldía del Distrito Nacional en el último año calendario.

Al rendir cuentas en el salón de sesiones del Concejo de Regidores, Mejía afirmó que no se trataba solo de un informe de gestión, sino del reflejo de una ciudad que empieza a tener orden, a desarrollarse en todos los sectores y barrios de manera general.

“En definitiva, estamos transformando una ciudad que no solo responde al presente, sino que se prepara para el futuro”, manifestó la alcaldesa del Distrito Nacional.

“No me tiembla el pulso cuando se trata de hacer lo correcto. Cuando llegué a la alcaldía sabía que había que poner orden, porque sólo en orden podemos todos disfrutar sanamente. En el caos y en el desorden ganan unos pocos y pierde la mayoría”, sostuvo.

La ejecutiva municipal consideró que su compromiso ha sido gestionar con transparencia, escuchar a las comunidades y convertir los sueños colectivos en acciones concretas que mejoren la vida cotidiana de todos los ciudadanos.

“A través de esta gestión histórica rendimos cuentas con hechos, con responsabilidad, pero también con un profundo sentido humano. Gobernar una ciudad no es sólo ejecutar obras: es transformar la vida de la gente y eso hemos hecho”, reflexionó.

Carolina subrayó que durante su gestión se ha sentado un precedente en el país, ya que ha demostrado que es posible construir una ciudad donde el orden urbano se traduzca en calidad de vida, en convivencia pacífica y un bienestar que se vive en cada espacio recuperado, en cada calle iluminada, en cada parque lleno de vida.

“Nuestra gestión es eficiente porque tenemos un valor fundamental: la empatía, la capacidad apreciar no solo los reconocimientos, sino también las críticas constructivas”, añadió.

Recuperación histórica del espacio público

Carolina fue enfática en calificar como la más grande recuperación del espacio público que se ha hecho en los últimos 20 años, gracias a intervenciones en las que se recuperaron espacios en la París y su entorno; la Duarte desde la París hasta la México; la entrada este de la ciudad en la 27 de Febrero; La Yagüita, el entorno de Ciudad Sanitaria; y la avenida Máximo Gómez con Nicolás de Ovando, devolviendo a la ciudad 351 kilómetros de espacios públicos incluyendo parques y áreas verdes.

“Ahora vamos por la Duarte, desde la París hasta la avenida Quinto Centenario, que comprende 2.4 km lineales de recuperación, la más grande e histórica intervención de la Alcaldía para las futuras generaciones”, reveló.

Malecón Deportivo transforma litoral sur de la capital

Mejía comentó sobre la inauguración el pasado jueves del Malecón Deportivo, una recuperación de casi dos kilómetros que incluye canchas de fútbol, de pádel, de voleibol, básquetbol, skate park profesional, todo esto con la belleza de tener nuestro mar Caribe de frente. Varias de estas instalaciones serán sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe SD 2025.

”Junto al Gobierno Central vamos a transformar el Malecón hasta la Luperón, otra gran obra en favor de la gente”, anunció.

Una gestión que defiende el medio ambiente

Gracias a los programas Plásticos por Juguetes y Plásticos por Escolares se han beneficiado a más de 70 mil niños y niñas; y se han recolectado 37 millones de botellas en todas sus versiones desde 2021.

Asimismo, el programa “Siembra tu ciudad” ha avanzado desde 2020 con la implementación del Plan de Arbolado Urbano, a través del cual se han plantado más de 110 mil árboles y arbustos y sembrado alrededor de 50 mil metros cuadrados de grama bermuda.

Parques y plazas para la gente

Recordó que en el último año de gestión se inauguraron 23 parques y plazas, abarcando más de 60 mil metros cuadrados de áreas verdes, además de rehabilitar cerca de ocho mil metros cuadrados de aceras y más de tres mil metros lineales de contenes. Todo esto, adujo la ejecutiva municipal, se ve reforzado con los acuerdos de cogestión que involucran al liderazgo comunitario y garantiza el buen funcionamiento y la durabilidad de estos espacios.

“Iniciamos la revitalización de un parque emblemático como el parque Enriquillo, con una intervención de aproximadamente 10 mil metros cuadrados, devolviéndole su esplendor y dinamizando el entorno urbano de Villa Francisca, fortaleciendo su conexión con San Carlos, el Barrio Chino y la Ciudad Colonial, integrando su historia, su identidad y su potencial económico”, puntualizó, al mencionar también otra obra de gran importancia como es la renovación del parque Núñez de Cáceres.

La alcaldesa catalogó a estos espacios como escenarios vivos de encuentro, convivencia e inclusión, ya que han sido los lugares elegidos por los ciudadanos para realizar decenas de miles de actividades, incluyendo miles de cumpleaños, además de bodas, aniversarios, eventos deportivos y culturales. “Esto demuestra que la gente ha hecho suyos estos espacios, convirtiéndolos en el corazón de la vida social de nuestros barrios donde la ciudad se encuentra”.

Mejía expresó su agradecimiento por haber recibido el reconocimiento internacional en el renglón “Nuevo parque sobresaliente e innovador de América Latina” por la organización World Urban Parks por la solución ambiental y el parque de la Urbanización Fernández. El galardón reconoce la excelencia en el diseño, la sostenibilidad y su impacto en la comunidad que tiene este espacio que además de pulmón verde, puso fin a un problema histórico de drenaje pluvial comunitario.

Capacitación técnico-profesional gratuita

Carolina Mejía hizo referencia a varios casos de éxito vinculados a estudiantes de Centro Futuro, un espacio que cuenta con un robusto currículo de capacitaciones técnico-profesionales gratuitas en Cristo Rey, a través del cual han egresado 749 jóvenes de áreas productivas y tecnológicas, gracias a una alianza de la Alcaldía del Distrito Nacional e instituciones como MESCyT, Infotep, Inaguja, Altice y Cincinatus.

Un Santo Domingo más inclusivo

Al abordar el tema de inclusión, la ejecutiva municipal destacó las 22 intersecciones accesibles con aceras podotáctiles para facilitar el tránsito de las personas con discapacidad visual. Además, la entrega del primer parque sensorial de nuestra ciudad para que niños y niñas neurodivergentes puedan disfrutar en un espacio especialmente diseñado y pensado para ellos se encuentra en el Parque Mirador Sur y junto al Banco Popular.

Transformación de la Ciudad Colonial

“El lunes de esta misma semana dimos el primer palazo de lo que será un nuevo y moderno parqueo de la José Reyes, una obra muy esperada, con una inversión de 950 millones de pesos que contempla 242 parqueos con un hermoso diseño urbanístico que respeta la armonía histórica de nuestra Ciudad Colonial. Estamos recuperando nuestra historia para escribir un futuro mejor”, añadió.

Iluminación y seguridad en los sectores

Mejía indicó que con en la primera etapa del programa Sectores Iluminados Más Seguros se instalaron 9,000 luminarias LED en 37 sectores en su primera etapa y conectamos cámaras al 911, “Ya iniciamos la segunda etapa con 10 mil luminarias LED donde completaremos la iluminación de todos nuestros sectores en las tres circunscripciones de la capital”.

“Esta es una mejor ciudad en todos sus indicadores y en el 2028 cuando pasemos esta antorcha, lo haremos con la satisfacción del deber cumplido”, finalizó.