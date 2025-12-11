Carolina resalta importancia de la recuperación de espacios públicos en el Instituto de Señoritas Salomé Ureña

Santo Domingo, DN- Carolina Mejía, al sostener una conversación con los estudiantes del Instituto de Señoritas Salomé Ureña, mediante el programa La Alcaldía Llega a los Centros Educativos, destacó la importancia de la recuperación de los espacios públicos y, con ello, el cuidado del medio ambiente.

Habló acerca de los más de 205 parques y plazas que se han construido y remozado durante su gestión, con lo que sigue transformando a Santo Domingo en una ciudad que respira alegría, salud y esperanza.

“En esta conversación de hoy lo que yo le quiero dejar en sus corazones es que cada uno, de manera individual, con lo poquito que puedan aportar, entiendan que la diferencia es enorme cuando se suman todos esos esfuerzos individuales”, dijo Mejía.

Continuó agregando que en la ciudad hay una enorme necesidad de seguir aprendiendo cómo cuidar el medio ambiente, respetar el espacio público y cómo sumarse desde la responsabilidad ciudadana para tener un mejor entorno para todos, más allá de las responsabilidades de las autoridades.

“En términos medioambientales tenemos muchas necesidades que atender, pero la conciencia individual de cada uno y su responsabilidad ciudadana es lo que marca la diferencia”, apuntó la alcaldesa.

Recalcó que lo colectivo importa, haciendo un llamado a barrer el frente de las casas y negocios, ya que redunda en bienestar tanto físico como emocional.

Mejía enfatizó en que la herramienta más poderosa que se puede ofrecer y adquirir es la educación, exhortándole a todos los jóvenes a que continúen aprendiendo no solo en lo escolar, sino en otras áreas que les gusten y en las que puedan crecer.

“El legado de Salomé Ureña es un legado de trabajo, amor, consagración y entrega que seguirá siendo un ejemplo que nosotros debemos promover y honrar de la manera en que nos comportamos”, enfatizó la ejecutiva municipal.

Wander Cruz, director del Instituto de Señoritas Salomé Ureña, en sus palabras de bienvenida, expresó su agradecimiento y felicidad al poder contar con la presencia de Carolina Mejía, reconociendo que su visita al centro educativo será de provecho para el estudiantado.

Carolina Mejía se ha mantenido llevando el programa La Alcaldía Llega a Ti a diversos centros educativos, incluyendo al Instituto Politécnico Bartolomé Vegh, Excelencia República de Colombia, Arroyo Hondo, Centro Santo Cura de ARS, Instituto Especializado de Investigación y Formación en Ciencias Jurídicas, Instituto Salesiano Don Bosco, la Alianza Francesa, Carol Morgan School, Notre Dame School, Calasanz, MC School, Ashton School, Lux Mundi y Liceo Benito Juárez.