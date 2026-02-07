Carolina orienta a estudiantes del Colegio Salesiano María Auxiliadora sobre el cuidado del medio ambiente

Santo Domingo, DN- Carolina Mejía, durante un conversatorio con los estudiantes del Centro Salesiano Oratorio María Auxiliadora (OMA), a través del programa La Alcaldía Llega a tu Centro Educativo, orientó a los jóvenes sobre la importancia del debido manejo de los desechos sólidos para cuidar al medio ambiente.

La ejecutiva municipal indicó que una de las razones de su intervención es mostrarles elementos que desde sus hogares, barrios y colegios pueden ser útiles para tener una cultura de orden que quiere decir bienestar.

“No es posible transformar Santo Domingo en ese lugar que nosotros merecemos vivir, que es de orden, limpieza, bienestar, de transformación urbanística, si no lo hacemos de la mano”, expresó Mejía.

Además, indicó que para trabajar correctamente los temas de desechos sólidos es fundamental la responsabilidad ciudadana, siendo este tipo de programa una vía para formar, concientizar y crear entes multiplicadores.

La ejecutiva municipal, entre sus ejemplos, citó parques, plazas y la recuperación del Malecón de Santo Domingo, espacios que hoy sirven para el encuentro de las familias dominicanas y de quienes visitan el país.

“Son 213 espacios que nosotros ya hemos impactado en la ciudad con la recuperación de aceras, contenes, construcción y reconstrucción de plazas y parques porque hemos encontrado que en esos espacios públicos la comunidad y, de manera individual, nosotros podemos vivir mucho mejor”, dijo Mejía.

Las palabras de bienvenida fueron dadas por el director regente, padre Patricio Ramírez, quien expresó su cariño y agradecimiento por la visita de la alcaldesa, la cual aseguró que creará conciencia en los estudiantes para cuidar su entorno y el medioambiente.

Carolina Mejía se ha mantenido llevando el programa La Alcaldía Llega a Ti a diversos centros educativos, incluyendo al Instituto Señoritas Salomé Ureña, Instituto Politécnico Bartolomé Vegh, Excelencia República de Colombia, Arroyo Hondo, Centro Santo Cura de ARS, Instituto Especializado de Investigación y Formación en Ciencias Jurídicas, Instituto Salesiano Don Bosco, la Alianza Francesa, Carol Morgan School, Notre Dame School, Calasanz, MC School, Ashton School, Lux Mundi y Liceo Benito Juárez.