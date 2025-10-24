Carolina Mejía supervisa trabajos preventivos de la Alcaldía del DN en La Ciénaga y Villa Juana ante efectos de la tormenta Melissa

Bartolo García

Santo Domingo, D.N. – La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, encabezó este jueves un recorrido por los sectores La Ciénaga y Villa Juana, con el propósito de supervisar las labores de prevención y respuesta que lleva a cabo la Alcaldía ante los efectos de la tormenta tropical Melissa, que continúa generando lluvias y ráfagas de viento sobre gran parte del país.

Durante la jornada, Mejía explicó que más de 1,500 brigadistas municipales se encuentran desplegados en distintos puntos vulnerables de la capital, trabajando en la limpieza de imbornales, poda de árboles, recolección de desechos y despeje de vías afectadas.

“Hasta este momento, no tenemos a ninguna familia ni a ninguna persona trasladada por la Defensa Civil a ningún refugio. Las cosas en el Distrito Nacional se mantienen controladas, gracias a Dios”, declaró la alcaldesa a los medios de comunicación que acompañaron la supervisión.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, se han retirado 44 árboles caídos como consecuencia de las lluvias y los vientos registrados desde la noche del miércoles. Mejía destacó que las cuadrillas continúan trabajando sin descanso para mantener las vías despejadas y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

“Por el momento seguimos, como ustedes han visto desde hace ya varios días, intensificando las labores con más de 1,500 brigadistas que están en la calle”, añadió.

La alcaldesa recordó que estas acciones forman parte de un plan de respuesta preventiva, que ha incluido recorridos previos por zonas críticas como Los Ríos, Los Girasoles II, Los Platanitos, El Hoyo de Bate, Manganagua y Los Güandules, donde se ha trabajado para evitar inundaciones y fortalecer la capacidad de drenaje.

En declaraciones ofrecidas en programas radiales durante la mañana, Mejía aprovechó para exhortar a la población a no salir de sus hogares si no es estrictamente necesario, debido a las condiciones inestables del clima.

“Debemos tener cuidado y ser prudentes, y si no tenemos ninguna razón para salir de nuestras casas, que por favor permanezcamos en ellas”, insistió la ejecutiva municipal.

Asimismo, reiteró que todos los directores y coordinadores de la Alcaldía del Distrito Nacional se encuentran asignados a zonas específicas, con la misión de supervisar directamente las labores preventivas y responder a cualquier eventualidad durante el paso de la tormenta.

“La Alcaldía en pleno está en la calle atendiendo a la ciudadanía”, enfatizó Mejía, quien agradeció el compromiso del personal operativo y la colaboración de las instituciones que integran el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta (PMR).

La funcionaria también hizo un llamado a la población a respetar los cierres de calles y desvíos implementados por las autoridades municipales y de tránsito, destacando que estas medidas son necesarias para prevenir accidentes y proteger vidas.

“Para poder lograr el objetivo de atender y cuidar a la gente, debe ser un trabajo conjunto. Por eso pedimos a la ciudadanía evitar lanzar fundas de basura o escombros a las calles durante los aguaceros, ya que esto obstruye el drenaje y agrava las inundaciones”, advirtió.

Finalmente, Carolina Mejía reiteró el compromiso de la Alcaldía del Distrito Nacional con la seguridad de todos los capitaleños, asegurando que los equipos de emergencia se mantendrán activos las 24 horas mientras persistan las lluvias.

“Seguiremos en las calles, trabajando sin descanso, porque la prioridad siempre será proteger la vida y el bienestar de nuestra gente”, concluyó la alcaldesa.

