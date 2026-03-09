Carolina Mejía reúne a mujeres líderes de todo el país en acto por el 8 de marzo

Bartolo García

Santo Domingo Oeste.– La alcaldesa del Distrito Nacional y aspirante presidencial Carolina Mejía recibió el respaldo de cientos de mujeres líderes durante un encuentro nacional celebrado con motivo del Día Internacional de la Mujer.

La actividad reunió a dirigentes comunitarias, profesionales y representantes políticas provenientes de las 32 provincias del país, quienes reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento del liderazgo femenino.

Durante el encuentro, las participantes destacaron la importancia de ampliar la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones dentro de la vida política, social y comunitaria.

En su intervención, Carolina Mejía ofreció un mensaje motivador en el que exhortó a las mujeres dominicanas a continuar avanzando con determinación y confianza en su capacidad de liderazgo.

La dirigente resaltó avances significativos en la participación femenina en el país, señalando que la tasa de participación laboral de las mujeres ha pasado del 43 % al 56 % en las últimas décadas.

Asimismo, indicó que el desempleo femenino ha disminuido considerablemente, al tiempo que destacó que las mujeres representan actualmente el 67 % de los graduados universitarios en la República Dominicana.

“Estamos ganando espacios, pero aún hay mucho por construir. Mi compromiso es trabajar para que las mujeres tengan más y mejores oportunidades”, expresó Mejía.

Por su parte, la diputada Leyvi Bautista destacó el crecimiento del liderazgo femenino en la política dominicana, señalando que cada vez más mujeres asumen roles activos en el desarrollo de sus comunidades.

En el encuentro también estuvieron presentes la senadora Lía Díaz y las diputadas Liz Mieses, Carmen Ligia Barceló, Kenia Bidó, Adelys Olivares, Dorina Rodríguez, Ana Miledis Cuevas y Juana Castillo, entre otras representantes del liderazgo político femenino.

También participaron dirigentes municipales y comunitarias de distintas regiones del país, quienes valoraron el papel de las mujeres en la transformación social y el desarrollo nacional.

Las asistentes coincidieron en que el liderazgo femenino representa una fuerza clave para construir una sociedad más justa, inclusiva y con mayores oportunidades.

El encuentro concluyó en un ambiente de entusiasmo y unidad, reafirmando el compromiso de seguir impulsando el empoderamiento de las mujeres dominicanas y su participación activa en la vida pública.

