Carolina Mejía respalda a la diáspora dominicana en Boston y participará en los Premios Dominicanísimo

Bartolo García

Santo Domingo, DN.– La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, viajará este jueves a Estados Unidos para participar en la gala de los Premios Dominicanísimo, un evento que busca reconocer los aportes y el trabajo de la diáspora dominicana en la ciudad de Boston.

La ceremonia se llevará a cabo en el prestigioso Omni Seaport Hotel, en Massachusetts, donde se reunirán autoridades locales, líderes comunitarios y representantes de distintos sectores de la comunidad dominicana residente en la zona.

Mejía, también secretaria general del Partido Revolucionario Moderno (PRM), explicó que este viaje forma parte de su compromiso de mantener un vínculo cercano con la diáspora, la cual desempeña un papel crucial en el desarrollo cultural y económico de la República Dominicana.

Durante su estadía en Boston, la alcaldesa tiene previsto visitar el Consulado Dominicano, donde sostendrá un encuentro con funcionarios consulares y miembros de la comunidad para escuchar inquietudes y propuestas.

En el marco de su agenda oficial, Carolina Mejía también se reunirá con el alcalde de Lawrence, Brian de Peña, en un encuentro que busca reforzar los lazos de cooperación entre ambas alcaldías y fortalecer las relaciones con las comunidades dominicanas en el extranjero.

La visita de la ejecutiva municipal se extenderá más allá de Boston. Posteriormente, se trasladará a New Jersey y New York, donde agotará una agenda cargada de actividades oficiales, comunitarias y políticas.

En New Jersey, Mejía se presentará en el Consulado Dominicano el sábado 30 de agosto. Allí sostendrá un diálogo con autoridades y ciudadanos dominicanos que residen en ese estado, reforzando la importancia de mantener un acompañamiento institucional a la diáspora.

Ese mismo día, la alcaldesa participará en los actos de la Parada Dominicana de New Jersey, un evento multitudinario que celebra la cultura, el orgullo y las tradiciones de los dominicanos en los Estados Unidos.

Además de su participación en actividades comunitarias, la secretaria general del PRM también sostendrá reuniones partidarias con miembros de su organización en New Jersey y New York, con el objetivo de intercambiar ideas y fortalecer la estructura política en la diáspora.

Mejía subrayó que estas visitas representan un compromiso no solo político, sino también humano, con los dominicanos que residen fuera del país y que mantienen un vínculo constante con su tierra natal.

En su opinión, la diáspora dominicana constituye un pilar fundamental para la nación, no solo por las remesas que envían, sino también por su rol en la proyección de la identidad dominicana en el exterior.

Finalmente, la alcaldesa expresó su agradecimiento por la oportunidad de acompañar a la comunidad dominicana en este tipo de reconocimientos, asegurando que su presencia en los Premios Dominicanísimo simboliza un respaldo a los valores de esfuerzo, dedicación y orgullo que distinguen a los dominicanos en el extranjero.

Con esta agenda, Carolina Mejía refuerza su presencia en escenarios internacionales, llevando consigo el mensaje de apoyo del Distrito Nacional y de la República Dominicana a todos los dominicanos que residen en tierras extranjeras.