Carolina Mejía llama al PRM a valorar su militancia y fortalecer la unidad partidaria

Bartolo García

SANTO DOMINGO. – La secretaria general saliente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carolina Mejía, hizo un llamado a la dirigencia de esa organización a continuar reconociendo el esfuerzo de su militancia y a crear mayores oportunidades para quienes tienen la capacidad y la vocación de servir al país desde distintas áreas del Estado.

Durante un encuentro con dirigentes y miembros del partido, Mejía destacó que el crecimiento y consolidación del PRM ha sido posible gracias al trabajo, sacrificio y compromiso de miles de hombres y mujeres que durante años contribuyeron al fortalecimiento de la organización política.

La dirigente señaló que cuando un perremeísta posee la preparación y disposición para aportar al desarrollo nacional, debe contar con espacios donde pueda poner su talento al servicio de la ciudadanía. En ese sentido, sostuvo que valorar el esfuerzo de la militancia fortalece tanto al partido como al gobierno.

Uno de los momentos más destacados de su intervención fue cuando afirmó que “ningún perremeísta debe sentirse, ni ser hecho sentir, como un extraño en el gobierno que ayudó a construir”, al tiempo que insistió en la importancia de mantener la cercanía y el reconocimiento hacia quienes han respaldado el proyecto político.

Mejía también resaltó la importancia de preservar la unidad interna del PRM, señalando que esta ha sido una de las principales fortalezas que le ha permitido alcanzar importantes victorias electorales y de gestión. “La unidad no significa pensar igual en todo, sino entender que el proyecto colectivo está por encima de las diferencias individuales”, expresó.

Asimismo, exhortó a la dirigencia a defender los avances logrados por la administración del presidente Luis Abinader, destacando que el gobierno ha impulsado una gestión basada en la transparencia, la institucionalidad y el compromiso con la población. Al concluir, agradeció la confianza depositada en ella durante sus ocho años como secretaria general y manifestó su convicción de que el PRM continuará siendo una fuerza determinante en la política dominicana si mantiene la unidad y sigue trabajando por el bienestar nacional.