Carolina Mejía juramenta comando de alcaldes para fortalecer su proyecto presidencial

Bartolo García

Santo Domingo.– La aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carolina Mejía, encabezó la juramentación del Comando Nacional de Alcaldes y Directores C28 (CNAD C28), una estructura integrada por alrededor de 120 alcaldes y directores de distritos municipales que tendrá la misión de fortalecer el trabajo territorial de su proyecto político en todo el país.

Durante su intervención, Mejía sostuvo que el desarrollo de la República Dominicana debe impulsarse desde los gobiernos locales, afirmando que su experiencia como alcaldesa le ha permitido comprender de cerca las necesidades de las comunidades. “Quiero un gobierno donde los municipios sean protagonistas del desarrollo nacional. Porque cuando fortalecemos los municipios, fortalecemos la República Dominicana”, expresó.

La dirigente política también manifestó su intención de convertirse en la candidata presidencial del PRM y aseguró que aspira a ser la próxima presidenta del país. Indicó que el respaldo de alcaldes y directores municipales será determinante para construir una estructura cercana a las comunidades y responder a las demandas de la población.

El coordinador del Comando Nacional de Alcaldes y Directores C28, Osvaldo Rodríguez, alcalde de Bajos de Haina, afirmó que esta nueva plataforma representa el fortalecimiento del municipalismo dominicano y destacó que los gobiernos locales desempeñarán un papel clave en la organización territorial del proyecto político de Carolina Mejía.

Durante el acto también intervinieron el alcalde de Salcedo, Juan Ramón Hernández, quien valoró el liderazgo de Mejía y expresó su respaldo a sus aspiraciones presidenciales, así como Fausto Ruiz, exalcalde de La Vega y expresidente de FEDOMU, quien exhortó a los alcaldes y directores municipales a continuar trabajando desde sus territorios. En representación de los directores distritales habló Wendy Cepeda, directora del distrito municipal de San Luis.

La Comisión Ejecutiva del comando quedó integrada por representantes municipales de distintas provincias del país, mientras que la pasada semana también fue constituido el Comando Nacional de Regidores y Vocales C28, conformado por más de 300 regidores y vocales, ampliando la estructura territorial del proyecto político.

Durante la actividad fueron juramentados Osvaldo Rodríguez, alcalde de Bajos de Haina, como coordinador nacional del Comando; junto a Fernando Castillo, Betty Gerónimo, Juan Ramón Hernández, Félix Marte, Francisco Peña, Eduardo Familia (Kikilo), Wendy Cepeda, Fior Deniz Tavares, Eliseo Peña, Karina Aristy, Andrés Valdez, Manuela Ortiz, Alberto Rafael Beltré Díaz, Domingo Susaña, Amable Peña, Miguel Antonio Saviñón (El Gringo), Enmanuel Ramírez Espinosa (Manny), Jeudy Rodríguez, Ricky Ricardo Tejada Blanco, Henry García y Owandy Núñez, quienes integran la Comisión Ejecutiva del Comando Nacional de Alcaldes y Directores C28.

Con la juramentación de estas nuevas estructuras, el equipo de Carolina Mejía continúa consolidando su organización de cara a los próximos desafíos políticos, sumando este comando al Comando de Maestros y Maestras y al Movimiento de Apoyo a Carolina (MAC), integrado por cerca de 800 ingenieros, arquitectos y agrimensores de todo el país.