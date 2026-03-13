Carolina Mejía invita a los capitaleños a vivir el Clásico Mundial en el malecón con proyección del juego RD vs Corea

Bartolo García

Santo Domingo, DN.– La alcaldesa Carolina Mejía, junto al Grupo de Medios Panorama, anunció la proyección del partido entre República Dominicana y Corea del Sur correspondiente al Clásico Mundial de Béisbol, este viernes a partir de las 6:30 de la tarde en el malecón de Santo Domingo.

La iniciativa surge tras el éxito alcanzado con la multitudinaria convocatoria lograda durante la proyección del juego entre República Dominicana y Venezuela, que reunió a cientos de fanáticos del béisbol en un ambiente festivo y familiar.

El evento se realizará en la Plaza Santo Domingo, ubicada en la intersección de las avenidas George Washington y Abraham Lincoln, donde se instalarán varias pantallas gigantes para que los asistentes puedan disfrutar del encuentro deportivo al aire libre.

La actividad busca replicar el entusiasmo vivido en la primera proyección, por lo que contará con medidas de seguridad, baños portátiles, así como puestos de comida y bebidas para mayor comodidad de los asistentes.

Carolina Mejía invitó a los capitaleños a participar de esta jornada deportiva llevando banderas, camisetas y otros distintivos del equipo dominicano para apoyar al conjunto nacional.

La alcaldesa destacó que este tipo de iniciativas promueven la convivencia ciudadana y convierten los espacios públicos de la capital en puntos de encuentro para celebrar el deporte y la identidad nacional.

El equipo dominicano llega a este encuentro con un desempeño sobresaliente tras avanzar a la segunda ronda del torneo con récord perfecto de cuatro victorias sin derrotas.

En la fase previa del campeonato, la selección dominicana logró importantes triunfos frente a Venezuela, Israel, Países Bajos, Panamá y Nicaragua, apoyada en una ofensiva de poder que ha resultado determinante en su desempeño dentro del Clásico Mundial.

