Carolina Mejía fortalece su respaldo político con masivo apoyo en Monseñor Nouel

Bartolo García

La dirigente política Carolina Mejía recibió un sólido respaldo de la estructura del Partido Revolucionario Moderno en la provincia Monseñor Nouel, durante un encuentro que evidenció el fortalecimiento de su proyecto político en esa demarcación.

La actividad fue encabezada por el senador Héctor Acosta y el diputado Norberto Ortiz, quienes aseguraron que la líder cuenta con el respaldo total de la dirigencia y las bases del partido en la provincia.

El encuentro reunió a cerca de 700 dirigentes y líderes comunitarios provenientes de distintas localidades, incluyendo Maimón, Piedra Blanca, Juan Adrián, Sonador, Sabana del Puerto y otras comunidades, demostrando la amplitud territorial del apoyo.

La actividad se llevó a cabo en la finca del expresidente Hipólito Mejía, en San Cristóbal, y contó con la presencia de importantes figuras políticas como el senador Santiago Zorrilla y el exministro Francisco Camacho.

Durante su intervención, Héctor Acosta reiteró su apoyo incondicional al proyecto, afirmando que Carolina Mejía cuenta con el respaldo pleno de la provincia y destacando la fortaleza de su liderazgo dentro del partido.

Por su parte, Norberto Ortiz subrayó el compromiso de la dirigencia local, asegurando que existe una estructura organizada y decidida a trabajar en todo el territorio para impulsar el proyecto político.

La dirigencia del PRM indicó que este tipo de encuentros continuará realizándose en todo el país, con el objetivo de consolidar estructuras, fortalecer la unidad partidaria y afianzar el crecimiento del proyecto de Carolina Mejía a nivel nacional.