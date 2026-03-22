Carolina Mejía fortalece liderazgo en el PRM con multitudinario acto y rendición de cuentas

Bartolo García

Santo Domingo.– La secretaria general del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carolina Mejía, encabezó este domingo un masivo acto en el club Mauricio Báez, donde reunió a miles de dirigentes y militantes del Gran Santo Domingo que respaldan sus aspiraciones presidenciales de cara a las elecciones de 2028.

Durante el encuentro, Mejía presentó un balance de su gestión tras ocho años al frente de la secretaría general del partido, resaltando el trabajo territorial, la organización interna y la importancia de mantener la unidad como base del crecimiento político del PRM.

En su intervención, aseguró que la militancia representa el verdadero motor de la organización, destacando que su compromiso es seguir garantizando espacios para cada dirigente. Asimismo, reafirmó que el PRM es “un solo cuerpo” con una visión de país a largo plazo, liderado por el presidente Luis Abinader.

El evento contó con la participación de importantes figuras del partido, incluyendo presidentes municipales del PRM, alcaldes y diputados de distintas demarcaciones del Gran Santo Domingo, quienes manifestaron su respaldo a la dirigente política.

Carolina Mejía anunció que recorrerá todo el país para presentar los resultados de su gestión, marcando el cierre de una etapa en su carrera política y dando paso a una nueva fase enfocada en su proyecto de nación.

La dirigente hizo énfasis en el rol fundamental de las bases del partido, a quienes definió como protagonistas de los triunfos electorales, reconociendo el esfuerzo de hombres y mujeres que han contribuido al fortalecimiento del PRM en todo el territorio nacional.

En su discurso, también envió un mensaje claro sobre el futuro político del país, advirtiendo que retroceder significaría perder los avances logrados. En ese sentido, insistió en la necesidad de continuar el cambio mediante el trabajo conjunto, la autocrítica y la corrección de errores.

Finalmente, Mejía subrayó que la ciudadanía demanda soluciones concretas y no conflictos internos, reiterando su compromiso con una gestión enfocada en resultados, unidad y desarrollo para la República Dominicana de cara a los próximos desafíos electorales.