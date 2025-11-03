Carolina Mejía formaliza invitación a la presidenta del COI para los Juegos Santo Domingo 2026

Lausana, Suiza.– La alcaldesa del Distrito Nacional y miembro del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, Carolina Mejía, sostuvo este lunes un encuentro institucional con Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), con el propósito de fortalecer los vínculos deportivos y avanzar en los preparativos del evento regional.

La reunión tuvo lugar en la sede del COI en Lausana, Suiza, donde Mejía fue recibida junto a una delegación dominicana integrada por Luis Mejía Oviedo, miembro del COI y presidente de Centro Caribe Sports; Felipe Vicini, vicepresidente del Comité Organizador de los Juegos; y Pablo Valentín, embajador dominicano ante la Confederación Suiza.

Durante el encuentro, Carolina hizo entrega formal de la invitación oficial para que Coventry participe en la ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrará en Santo Domingo el 24 de julio de 2026.

La alcaldesa expresó que esta visita representa “una gran oportunidad para continuar estrechando los lazos entre el movimiento olímpico y nuestra región”, resaltando el compromiso de Santo Domingo con el espíritu deportivo y los valores olímpicos.

Mejía también afirmó que República Dominicana está trabajando con dedicación para ofrecer una edición memorable de los Juegos, enfocada en la organización, la excelencia competitiva y la hermandad entre los países participantes.

De su lado, Kirsty Coventry agradeció la invitación y destacó la importancia que tiene este evento para el desarrollo deportivo del Caribe y Centroamérica. Asimismo, felicitó a la República Dominicana por su organización y avances demostrados en la planificación.

Coventry, primera mujer y primera persona africana en presidir el COI, reconoció la capacidad y liderazgo del equipo organizador dominicano, expresando su entusiasmo por la celebración de los Juegos en Santo Domingo.

Por su parte, Luis Mejía Oviedo subrayó la importancia histórica de esta cita deportiva, reafirmando la responsabilidad del país como sede y su permanente compromiso con el olimpismo.

Felipe Vicini resaltó el trabajo conjunto entre el sector público y privado para garantizar un evento de alto nivel que represente con orgullo a la nación dominicana ante el mundo.

El embajador Pablo Valentín reafirmó el respaldo diplomático y logístico para asegurar el éxito de los Juegos, destacando la importancia de la cooperación internacional en la materialización de grandes eventos deportivos.

Carolina enfatizó que Santo Domingo está preparado para asumir con responsabilidad este reto continental, asegurando que cada paso se realiza en coordinación con los organismos deportivos nacionales e internacionales.

Asimismo, la alcaldesa declaró que los Juegos Santo Domingo 2026 serán un espacio para promover el turismo, la cultura, el desarrollo urbano y el orgullo nacional, mediante una experiencia que proyecte la mejor imagen del país.

Antes de concluir la visita, la delegación dominicana conversó sobre temas estratégicos relacionados con infraestructura, logística, sostenibilidad y participación ciudadana en los Juegos.

Carolina Mejía reiteró su compromiso de continuar trabajando junto al Gobierno dominicano y las organizaciones deportivas para ofrecer unos Juegos Centroamericanos y del Caribe inolvidables, reforzando la reputación deportiva del país.

La reunión cerró con un mensaje de colaboración mutua y visión compartida, dejando en alto la imagen de la República Dominicana en el escenario olímpico internacional.