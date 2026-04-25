Bartolo García

Santo Domingo, DN.– La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, afirmó durante su sexta rendición de cuentas que su gestión ha logrado una transformación profunda en Santo Domingo, convirtiéndola en una ciudad más organizada, humana y preparada para responder a los desafíos del futuro.

@bartolo.garcia86 Carolina Mejía destaca transformación histórica de Santo Domingo en su rendición de cuentas ♬ sonido original – bartolo Garcia

Durante su discurso en el salón de sesiones del Concejo de Regidores, Mejía expresó que su administración no solo presenta un informe de gestión, sino el reflejo de una ciudad que avanza con orden y desarrollo en todos sus sectores. “Hoy Santo Domingo es más ordenada, más limpia, más humana y más viva”, aseguró.

La ejecutiva municipal sostuvo que gobernar una ciudad no se limita a ejecutar obras, sino a transformar la vida de la gente con acciones concretas. Destacó que su compromiso ha sido mantener una gestión basada en la transparencia, la escucha comunitaria y la construcción de soluciones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.

Uno de los principales logros señalados fue la recuperación histórica del espacio público, considerada por la alcaldesa como la más importante de los últimos 20 años. Explicó que se han recuperado 351 kilómetros de espacios públicos en zonas como la avenida Duarte, la París, Ciudad Sanitaria, La Yagüita y otros sectores claves de la capital.

Asimismo, anunció que continuará la intervención de la avenida Duarte desde la París hasta la avenida Quinto Centenario, en una obra de 2.4 kilómetros lineales que calificó como la mayor y más trascendental recuperación urbana impulsada por la Alcaldía para las futuras generaciones.

Mejía también resaltó la inauguración del Malecón Deportivo, una obra que transforma casi dos kilómetros del litoral sur con canchas de fútbol, pádel, voleibol, baloncesto y un skate park profesional frente al mar Caribe, convirtiéndose en un nuevo punto de encuentro ciudadano y sede de eventos deportivos internacionales.

En materia ambiental, destacó los programas Plásticos por Juguetes y Plásticos por Escolares, con los que se han beneficiado más de 70 mil niños y se han recolectado más de 37 millones de botellas desde 2021. Además, mediante el programa Siembra tu Ciudad, se han sembrado más de 110 mil árboles y arbustos en toda la capital.

La alcaldesa informó además que en el último año fueron inaugurados 23 parques y plazas, incluyendo la revitalización del parque Enriquillo y la renovación del parque Núñez de Cáceres, consolidando espacios de convivencia, recreación e integración social para miles de familias capitaleñas.

En el área social, resaltó los avances de Centro Futuro, donde 749 jóvenes se han graduado en capacitaciones técnico-profesionales gratuitas, así como la construcción del primer parque sensorial para niños neurodivergentes en el Parque Mirador Sur y la instalación de 22 intersecciones accesibles con aceras podotáctiles para personas con discapacidad visual.

Finalmente, Carolina Mejía destacó la transformación de la Ciudad Colonial, la instalación de miles de luminarias LED y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana con cámaras conectadas al 911. “Estamos transformando una ciudad que no solo responde al presente, sino que se prepara para el futuro”, concluyó la alcaldesa.