Carolina Mejía celebra llegada de Leah Francis Campos como nueva embajadora de EE. UU.

Bartolo García

Santo Domingo, RD. – La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, expresó este miércoles su satisfacción y entusiasmo por la designación de Leah Francis Campos como nueva embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, resaltando que se trata de un paso clave para fortalecer las relaciones entre ambos países.

A través de una publicación en su cuenta de X, Mejía destacó que Campos no solo representa al gobierno estadounidense, sino que además encarna valores que conectan con la sociedad dominicana. “Entusiasmada con la anhelada designación de una nueva embajadora, la señora Leah Francis Campos, latina, mujer de fe y valores familiares. Estoy segura de que su liderazgo fortalecerá aún más los lazos de amistad y comercio entre nuestras naciones. ¡La esperamos, señora embajadora!”, escribió la funcionaria.

La alcaldesa subrayó que la llegada de una diplomática con raíces latinas y principios sólidos aporta un componente humano y cultural relevante a la relación bilateral, en un contexto en el que el diálogo político y la cooperación internacional continúan siendo esenciales.

Mejía recordó que los vínculos entre República Dominicana y Estados Unidos trascienden lo diplomático, pues incluyen áreas como el comercio, la inversión, la educación, el turismo y la seguridad regional, donde la coordinación conjunta ha sido decisiva en los últimos años.

En sus declaraciones, la funcionaria también reafirmó su compromiso de impulsar iniciativas que fortalezcan esta relación histórica, asegurando que la capital dominicana está abierta a proyectos de colaboración en beneficio de la ciudadanía.

La también secretaria general del partido oficialista resaltó que la designación de Campos llega en un momento propicio, ya que ambas naciones atraviesan una etapa de diálogo constructivo en torno a la inversión extranjera, el desarrollo social y el impulso a las comunidades dominicanas en el exterior.

Carolina Mejía expresó su confianza en que esta nueva etapa diplomática traerá consigo más oportunidades de crecimiento compartido, consolidando a República Dominicana como un socio estratégico de Estados Unidos en la región.

El nombramiento de Leah Francis Campos, confirmado recientemente por el Senado estadounidense, fue recibido en el país como una señal positiva de la voluntad de Washington de mantener una representación sólida y cercana en Santo Domingo.

La diplomática, con experiencia en inteligencia y servicio público, asumirá próximamente sus funciones oficiales tras presentar credenciales al presidente Luis Abinader, en lo que se espera sea el inicio de una etapa marcada por la cooperación en diversas áreas.

Para Carolina Mejía, la combinación de la experiencia profesional de Campos y su identidad cultural representa una oportunidad única para estrechar lazos con la sociedad dominicana, tanto desde el ámbito oficial como desde la conexión comunitaria.

La alcaldesa concluyó resaltando que la capital dominicana recibe con optimismo esta designación, que permitirá dar continuidad a proyectos conjuntos y abrir nuevas puertas para el desarrollo económico, social y cultural.

En el plano político, la llegada de la nueva embajadora ha sido valorada como un factor clave para fortalecer la estabilidad de las relaciones internacionales de República Dominicana, sobre todo en un contexto global de grandes desafíos.

Con este mensaje, Mejía se suma a la lista de personalidades que han recibido con entusiasmo la designación de Leah Francis Campos, reafirmando el espíritu de cooperación y hermandad que caracteriza la relación entre dominicanos y estadounidenses.

La expectativa ahora se centra en la agenda de trabajo que la embajadora desarrollará en los próximos meses, donde la ciudad capital jugará un papel fundamental como escenario de encuentros, acuerdos y proyectos conjuntos.

