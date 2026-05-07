Carolina informa que ejecución del remozamiento del parque Enriquillo ha avanzado en un 45 %

Santo Domingo, DN – Carolina Mejía recorrió los trabajos que se desarrollan para la revitalización integral del parque Enriquillo, cuya ejecución se encuentra en un 45 por ciento.

“Estamos en el parque Enriquillo en un nuevo recorrido de supervisión, ya la obra va en un 45 % dentro del cronograma que hemos trabajado y esperamos que para finales de año estemos aquí celebrando con ustedes esta magnífica obra”, resaltó Mejía.

La iniciativa, impulsada por la Alcaldía del Distrito Nacional y la Presidencia de la República, dotará el emblemático espacio y al entorno de mayores condiciones de seguridad.

Durante el recorrido, la alcaldesa fue acompañada por el director de Infraestructura Urbana del cabildo, ingeniero Alonzo Rosario; por el ideólogo y planificador de la obra, arquitecto Marcos Barinas; así como por contratistas y colaboradores.

“Seguimos observando todos los detalles porque esto se está haciendo para y por ustedes”, añadió Carolina, ponderando la importancia de escuchar a las comunidades y hacerlas partícipes de cada una de estas recuperaciones que han llevado a cabo en la capital.

Carolina ha sido enfática en sostener que en esta renovación, así como en las demás que ha realizado en más de 215 espacios recuperados, es vital la integración de la comunidad.

El acto oficial de inicio de obra fue realizado en marzo de este año y conllevan una inversión económica que ronda los 234 millones de pesos.

La revitalización integral del parque Enriquillo y su entorno no solo beneficiará a los residentes del sector Villa Francisca, sino también a los miles de transeúntes que se desplazan por una zona caracterizada por la gran cantidad de rutas de vehículos de transporte público.

Esta intervención se suma a los trabajos desarrollados durante la gestión de Mejía en la París y su entorno, que se realizaron con el apoyo de la Presidencia.