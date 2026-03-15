Carolina convierte la Plaza Santo Domingo en “Estadio Malecón” durante el Clásico Mundial

Bartolo García

Miles de dominicanos se congregaron en la Plaza Santo Domingo, en el Malecón de la capital, para disfrutar de la transmisión del partido del Clásico Mundial de Béisbol en el que la selección de República Dominicana venció por nocaut 10-0 a Corea del Sur. La iniciativa fue impulsada por la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, junto al Grupo de Medios Panorama.

El evento reunió a miles de fanáticos en un ambiente familiar y organizado, donde los asistentes pudieron disfrutar del encuentro en pantallas gigantes instaladas frente al mar Caribe, convirtiendo el espacio público en un punto de encuentro para apoyar al equipo nacional.

Para esta segunda proyección, los organizadores ampliaron la infraestructura con una cuarta pantalla gigante, mayor presencia de seguridad, más baños y mejores facilidades para los asistentes, lo que permitió que el evento superara la primera transmisión realizada días antes.

Durante la actividad, la alcaldesa anunció que mientras se mantenga la participación dominicana en el torneo, la Plaza Santo Domingo pasará a llamarse simbólicamente “Estadio Malecón”, destacando el entusiasmo y la unión que se vive entre los fanáticos.

Antes de iniciar el juego, Mejía dirigió unas palabras al público y pidió bendiciones para la selección dominicana, resaltando que los dominicanos se reúnen en estos espacios como una gran familia para celebrar su pasión por el béisbol.

La alcaldesa también destacó que las imágenes de la capital dominicana unida apoyando al equipo nacional se han difundido ampliamente en redes sociales y medios internacionales, mostrando el entusiasmo del país durante el torneo.

Al evento asistieron figuras públicas, políticos, influencers, empresarios y ciudadanos de distintas nacionalidades, incluyendo visitantes coreanos, quienes disfrutaron del ambiente festivo que caracteriza a los dominicanos cuando apoyan a su selección.

La próxima cita será este domingo a las 8:00 de la noche, cuando nuevamente se proyectará en pantalla gigante el partido de semifinal entre República Dominicana y Estados Unidos en la Plaza Santo Domingo, ubicada en la avenida George Washington esquina Abraham Lincoln.

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