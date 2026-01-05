Carolina anuncia que sexta edición de Plásticos por Juguetes se realizará el 11 de enero

Santo Domingo, DN – Carolina Mejía anunció que la Alcaldía del Distrito Nacional llevará a cabo la sexta edición de Plásticos por Juguetes el domingo 11 de enero, llevando alegría a la familia capitaleña y aportando educación sobre el reciclaje y el cuidado del medioambiente.

“Ese día desde las 8:00 de la mañana hasta las 12 del mediodía te vamos a estar esperando con los brazos abiertos”, indicó.

Mejía invitó a los capitaleños a participar de forma ordenada y aseguró que además de los juguetes, también habrá espectáculos infantiles, música y refrigerios.

A través de Plásticos por Juguetes y Plásticos por útiles Escolares, Mejía ha impactado en la capital sacando de las calles más de 33 millones de botellitas en las siete ediciones en conjunto, afianzándolos como los eventos más grandes de conciencia ambiental que se realiza en el país.

El tradicional canje tendrá lugar en el Palacio Municipal de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, donde los adultos participantes deberán mostrar sus cédulas que los acredite como residentes del Distrito Nacional.

En la sexta edición se podrán intercambiar 500 botellas por una bicicleta y 300 por un juguete variado, siendo dos el máximo de juguetes a recibir por una cédula.

Los participantes deben entregar botellas limpias, comprimidas y con sus tapas para recibir el ticket que indique el pesaje de acuerdo a la cantidad de botellas depositadas, tras lo cual podrán recibir los juguetes.

La sexta edición de Plásticos por Juguetes se realizará gracias al apoyo de Propagas, Banco Popular, BHD, Seaboard, Grupo Ramos, Referencia Laboratorio Clínico, Industrias Bisonó, Banco Caribe, Martí, Café Santo Domingo, Farmacias GBC, Hilos de Amor, Uepa Tickets, Olé y Banreservas.