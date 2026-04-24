Carlos Inoa asume presidencia de la Sala Capitular de San Francisco de Jacagua para el período 2026-2027

Bartolo García

San Francisco de Jacagua.– El regidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carlos Inoa, fue electo presidente de la Sala Capitular del distrito municipal San Francisco de Jacagua para el período 2026-2027, durante una sesión celebrada este viernes 24 de abril en el salón de sesiones del cabildo.

La elección contó con el voto favorable de los tres vocales del PRM presentes en la jornada, consolidando así una nueva etapa de trabajo legislativo municipal bajo la dirección de Inoa, quien ya posee amplia experiencia en la conducción de este órgano.

La licenciada Santa Cecilia Parra, quien ocupaba la presidencia de la Sala Capitular, cedió el espacio este año debido a compromisos laborales y situaciones familiares que limitarían su presencia en los trabajos legislativos, decisión que fue valorada positivamente por los presentes.

Carlos Inoa agradeció el gesto de Parra y destacó el respaldo recibido tanto de sus compañeros como del nuevo vicepresidente electo, Henry Vargas, reafirmando su compromiso con una gestión basada en la responsabilidad y el fortalecimiento institucional.

Durante la misma sesión también fue conocida y aprobada la propuesta para el nombramiento de la secretaria de la Sala Capitular, siendo designada la licenciada Denny Miguelina Díaz para asumir esas funciones durante este nuevo período.

El nuevo presidente expresó que trabajará para fortalecer las labores de fiscalización, el cumplimiento normativo y la coordinación con la administración municipal, con el objetivo de garantizar mayor transparencia y eficiencia en la gestión pública local.

Con esta elección, Carlos Inoa, conocido como “El Mello”, suma cuatro años de experiencia dirigiendo los trabajos de la Sala Capitular en distintas gestiones, mientras que el distrito continúa bajo la administración del alcalde José Miguel Colomé, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).