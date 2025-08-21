Carlos Alberto Caminero asume Dirección de Prensa del Presidente

Bartolo García

Santo Domingo.– El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, juramentó este miércoles a Carlos Alberto Caminero Sánchez como nuevo director de la Dirección de Prensa del Presidente (DPP), designado mediante el Decreto 461-25 por el presidente Luis Abinader.

La ceremonia tuvo lugar en el despacho de la DPP, en el Palacio Nacional, en un acto solemne que marcó la transición en la dirección de esta entidad clave para la comunicación gubernamental.

Durante el traspaso, Bautista resaltó la capacidad del nuevo titular, señalando que sus más de cuatro décadas de experiencia periodística garantizan un desempeño responsable y de calidad.

“Sabemos que con la experiencia que tiene y el compromiso que siempre ha demostrado, hará el trabajo que el presidente Luis Abinader ha puesto en sus manos”, expresó el ministro en sus palabras de bienvenida.

En el acto estuvo presente el director saliente, Daniel García Archibald, quien dirigió la dependencia desde 2021, año en que fue creada. Su labor fue reconocida por los presentes, destacando su entrega en los primeros años de funcionamiento de la institución.

También participó en la ceremonia el director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna, lo que subrayó la importancia del relevo y la continuidad institucional en el área comunicacional del Gobierno.

Caminero Sánchez cuenta con una amplia trayectoria en medios de comunicación. Inició su carrera en 1982 en el periódico El Sol, y posteriormente se desempeñó como subdirector en Radio Mil. En el año 2000 asumió la dirección de Radio Popular, consolidando su prestigio en el ámbito radial.

En televisión, fundó los programas Ventana de Noticias (2000) y A la Misma Hora (2016). Además, ha sido comentarista en Hoy Mismo, transmitido por Color Visión, y actualmente dirige Matinal 5 (Telemicro) y conduce En Contacto en Telecentro.

Su experiencia lo convierte en una de las voces más influyentes del periodismo político en el país, con colaboraciones en medios escritos como El Nacional, La Nación y Última Hora.

En el ámbito de la función pública, Caminero fue director de prensa del Ayuntamiento del Distrito Nacional durante la gestión de José Francisco Peña Gómez (1983-1990). Posteriormente ocupó cargos similares en el Ministerio de Agricultura y en la Autoridad Portuaria Dominicana.

Entre 2003 y 2007 se desempeñó como director de prensa del Senado de la República y trabajó en el Gabinete de Comunicación de la Liga Municipal Dominicana (LMD), acumulando experiencia en el manejo comunicacional del Estado.

Su trayectoria también incluye un rol activo en asociaciones profesionales, como secretario general del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) entre 2005 y 2009. Además, fue director ejecutivo del Círculo de Cronistas Políticos y actualmente es presidente ad vitam de la Asociación de Cronistas Políticos (ACP).

Por sus aportes, ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos el premio El Principal del Año (1993), los Premios Independencia en Miami (1997), la Orden al Mérito Civil (2004), la Medalla al Mérito Periodístico del CDP (2022) y un homenaje de la Academia Mundial de Prensa en 2023.

Con esta juramentación, el Gobierno reafirma su confianza en profesionales con amplia experiencia, colocando en manos de Caminero la responsabilidad de dirigir una institución vital para la transparencia, difusión y orientación informativa de la gestión presidencial.