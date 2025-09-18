Cardi B confirma embarazo de su cuarto hijo junto a Stefon Diggs

Bartolo García

NUEVA YORK.– La reconocida rapera Cardi B anunció que está embarazada de su cuarto hijo, el primero con su pareja actual, Stefon Diggs, receptor abierto de los New England Patriots.

La noticia fue revelada durante una entrevista con Gayle King en el programa “CBS Mornings”, donde la artista se mostró emocionada y optimista por esta nueva etapa en su vida.

“Estoy emocionada. Estoy feliz. Me siento fuerte y poderosa, porque mientras trabajo intensamente en mi carrera, también estoy creando vida”, expresó Cardi B al hablar de su embarazo.

La artista destacó que tanto ella como Diggs se apoyan mutuamente y comparten la misma ambición en sus carreras. “Somos muy solidarios el uno con el otro. Estamos en el mismo punto de nuestras carreras y siempre buscamos superarnos”, señaló.

Cardi B también reveló que Diggs la ha ayudado en momentos de vulnerabilidad emocional. Contó que, hace apenas dos semanas, sufrió un ataque de pánico debido a la presión mediática por el lanzamiento de su segundo álbum, “Am I the Drama?”, que sale al mercado este viernes.

Cardi B en los Premios MTV a los Videos Musicales en Newark, Nueva Jersey, el 12 de septiembre de 2023, a la izquierda, y el receptor abierto de los Patriots de Nueva Inglaterra, Stefon Diggs, en un partido de fútbol americano de la NFL en Foxborough, Massachusetts, el 7 de septiembre de 2025. (Foto AP)

“La gente puede amarte o puede odiarte, y en esos días estaban diciendo cosas muy malas de mí. Yo lloraba sin parar, me sentía muy nerviosa… y él estuvo allí para darme seguridad”, relató la cantante.

La relación entre la rapera y el jugador de 31 años se hizo pública en mayo de 2025, cuando ambos asistieron juntos a un partido de la NBA entre los Boston Celtics y los New York Knicks en el Madison Square Garden. Hasta entonces, habían evitado presentarse en público pese a los rumores que circulaban desde octubre de 2024.

Cardi B insistió en que el embarazo llega en un momento especial, marcado por la estabilidad y la madurez de ambos. “Me hace sentir segura, muy confiada y fuerte”, afirmó al referirse al rol de Diggs en su vida.

La artista ya es madre de tres hijos: Kulture Kiari, de siete años; Wave Set, de cuatro; y Blossom Belle, nacida en septiembre de 2024, fruto de su relación con el rapero Offset, de quien está separada definitivamente.

Offset, por su parte, tiene otros tres hijos de relaciones anteriores, mientras que Diggs es padre de Nova, una niña de ocho años nacida en 2016.

Cardi B anuncia su cuarto embarazo y el primero junto a Stefon Diggs, jugador de la NFL (AP Foto/Frank Franklin II)

El entorno familiar, según Cardi B, ha sido parte fundamental de esta nueva etapa, aunque reconoció entre risas que aún no había informado a sus padres sobre el embarazo. “Quería hacerlo en mi propio tiempo. No estoy escondiéndome, solo esperaba el momento adecuado”, confesó.

La rapera, orgullosa de sus raíces, recordó que su padre es dominicano y su madre es de Trinidad y Tobago, un origen que siempre ha marcado su identidad y conexión con la diversidad cultural.

“Me dan miedo mis padres, aunque sé que tienen una buena opinión de Stefon”, bromeó al hablar de cómo planea darles la noticia.

La decisión de compartir su embarazo públicamente fue, según dijo, un gesto de transparencia hacia sus seguidores. “Quiero que la gente vea que este es un momento feliz, que estoy agradecida y que me siento plena”, concluyó.

#eljacaguero #CardiB #StefonDiggs #Embarazo #OrgulloDominicano