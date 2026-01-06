CARD convoca marcha nacional por la dignidad de la abogacía y el acceso a la justicia

Bartolo García

Santo Domingo, República Dominicana.– En el marco del Día del Poder Judicial, el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) convocó para este miércoles 7 de enero de 2026, a partir de las 10:00 de la mañana, una Marcha Nacional por la Dignidad del Abogado y el Acceso a la Justicia, que se realizará frente a la Suprema Corte de Justicia.

La movilización fue anunciada como una manifestación cívica, pacífica y de alto contenido institucional, orientada a visibilizar las problemáticas que afectan tanto al ejercicio profesional de la abogacía como al funcionamiento del sistema judicial dominicano.

De acuerdo con el gremio, la jornada busca defender la dignidad del abogado, denunciar deficiencias estructurales persistentes y reclamar condiciones reales para garantizar una justicia oportuna, independiente, eficiente y respetuosa de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que la convocatoria surge de la profunda preocupación del sector jurídico ante situaciones que, a su juicio, debilitan el Estado social y democrático de derecho.

Potentini señaló como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional del abogado, así como los obstáculos que enfrenta la población para acceder a una tutela judicial efectiva.

Entre las reivindicaciones puntuales que serán planteadas durante la marcha, el CARD demanda que no se traslade la Tercera Sala de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo a Los Mameyes, por considerar que afectaría el acceso a la justicia de decenas de usuarios y abogados.

Asimismo, el gremio reclama el establecimiento de un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, el respeto al escalafón en la carrera judicial y la apertura de los Tribunales Superiores Administrativos de Primera Instancia, previstos en la Constitución desde hace más de 15 años.

Otra de las exigencias es poner fin a la administración de justicia en furgones, práctica que el CARD considera atentatoria contra la dignidad de los abogados y de los usuarios del sistema, así como la habilitación de filas y estafetas exclusivas para abogados en tribunales y en la jurisdicción inmobiliaria.

“La dignidad del abogado es inseparable de la dignidad de la justicia. Cuando se vulnera al abogado, se afecta directamente el derecho de defensa y se debilita el sistema democrático”, expresó Potentini al referirse al espíritu de la movilización.

El Colegio de Abogados subrayó que la marcha no responde a motivaciones partidarias ni a intereses particulares, sino que constituye un llamado responsable y patriótico a las autoridades para impulsar reformas estructurales urgentes.

En ese sentido, el CARD reiteró su compromiso con la institucionalidad, la legalidad, la paz social y el diálogo, asegurando que la manifestación se desarrollará dentro del marco del orden público y el respeto a la ley.

La convocatoria está dirigida a abogados de todo el país, juristas, académicos, estudiantes de derecho y ciudadanos comprometidos con la justicia, a quienes se les exhorta a participar activamente en esta jornada cívica.

Finalmente, el gremio reafirmó que continuará ejerciendo su rol histórico de vigilante del Estado de derecho, promoviendo iniciativas que contribuyan al fortalecimiento de la justicia, la transparencia institucional y la protección de los derechos fundamentales del pueblo dominicano.