CARD califica el 2025 como el año del Retroceso Judicial con una justicia cara, lenta, mala y negadora de derechos

El CARD lamentó el ejercicio retórico de rendición de cuentas del Poder Judicial con cifras y estadísticas, que no se corresponden con la realidad dominicana

CARD pide al presidente Luis Henry que al final de su mandato deje como legado la instauración de los Tribunales Superiores Administrativos de 1era. instancia

Santo Domingo, República Dominicana 7 de enero de 2026.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) calificó el 2025 como el año del Retroceso Judicial con una justicia cara lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos, al tiempo de exigir mayor presupuesto para el Poder Judicial.

Los abogados con ocasión de conmemorarse el día del Poder Judicial celebraron una Marcha Nacional por la Dignidad del Abogado y el Acceso a la Justicia, frente a la Suprema Corte de Justicia, una manifestación cívica, pacífica y de alto contenido institucional, donde defendieron la dignidad del ejercicio profesional de la abogacía y denunciaron las deficiencias estructurales del sistema de justicia dominicano consistente en la falta de presupuesto, condiciones reales de acceso a una justicia pronta y oportuna, independiente, eficiente y respetuosa de los derechos fundamentales, tanto para los abogados como para los ciudadanos.

El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización responde a una profunda preocupación del gremio jurídico ante situaciones que afectan gravemente el Estado social y democrático de derecho, de manera general resaltan como males reiterados, la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa, la precarización del ejercicio profesional del abogado y los obstáculos que enfrentan los abogados y la población para acceder a una tutela judicial efectiva.

Dentro de los reclamos del gremio se encuentran; A).-Un salario mínimo de 60 mil pesos para todos los abogados que laboren en el Poder Judicial, B).-El NO traslado de la Tercera Sala de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo para los mameyes, en detrimento y dificultades para acceder a la justicia de decenas de usuarios y abogados; C).-El respeto del escalafón en la carrera judicial y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores judiciales, incluyendo, esto último (por parte del Poder Ejecutivo), el hacer realidad un sistema de pensiones para el Ministerio Público, D).-La apertura de los Tribunales Superiores Administrativos de Primera Instancia, previstos en la Constitución Dominicana (Artículo 164), por más de 15 años sin repuesta ni diligencia alguna; E).-La no administración de justicia en furgones y espacios deteriorados que atentan contra la dignidad de los abogados y usuarios; F).-Establecer filas y estafetas especiales y exclusivas para los abogados en las gestiones de los tribunales y jurisdicción inmobiliaria, G).- Resolver el cuello de botella e indignidad en que desarrollan sus labores los abogados en la jurisdicción inmobiliaria, con requerimientos y una burocracia excesiva y prolongada, que hace casi imposible la labor de los abogados, H).-El adiestramiento y facilidades en los temas informáticos y digitales, para que los abogados puedan con facilidad acceder a la imposición de la denominada virtualización de la justicia, que en la actualidad ha establecido el Poder Judicial, entre otros reclamos, como el reiterar el pedido de mayor presupuesto para el Poder Judicial, además de multiplex exigencias para garantizar un ejercicio profesional digno para los abogados.

El CARD lamentó el ejercicio retórico de rendición de cuentas del Poder Judicial con cifras y estadísticas, que no se corresponden con la realidad del pueblo dominicano.

El CARD lamentó el ejercicio retorico de rendición de cuentas alejado de la realidad a que nos someten año tras años las autoridades del Poder Judicial, quienes sirven cifras y estadísticas, que no se corresponden ni advienen al día a día y realidad del pueblo dominicano, frente a la violación retirada de sus derecho, donde en el la práctica tenemos presos por el robo de un conejo, de gallinas, de un salami o de una mano de plátano como comúnmente vemos en los medios de comunicación, en contraste con los ricos y criminalidad de cuello blanco de poderosos que gozan de gran impunidad.

CARD pide al presidente de la Suprema Corte de Justicia Luis Henry Molina que al final de su mandato deje como legado la instauración de los tribunales superiores administrativos de 1era. Instancia.

Finalmente el Colegio de Abogados durante la marcha acompañado de decenas de abogados y directivos del CARD pidió al presidente de la Suprema Corte de Justicia, LUIS HENRY MOLINA, ante el inminente vencimiento de su mandato constitucional ,de 7 años y como despedida memorable, el instaurar en cumplimiento además de la constitución, los Tribunales Superiores Administrativos de Primera Instancia, los cuales constituirán la puerta de entrada del estado de derecho, en esa relación desigual que mantienen los ciudadanos frente al leviatán, en que se erige el estado dominicano desde la administración pública, con el desconocimiento y conculcación de los derechos fundamentales.