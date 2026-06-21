CAPE incorpora consultas de geriatría para fortalecer la atención a los adultos mayores en Ocoa

Bartolo García

RANCHO ARRIBA, San José de Ocoa. – El Centro de Atención Primaria y Especialidades (CAPE) anunció la apertura de consultas de geriatría, un nuevo servicio especializado dirigido a mejorar la salud y el bienestar de los adultos mayores de Rancho Arriba y comunidades cercanas. Las consultas estarán a cargo del doctor Jonathan Abreu, presidente de la Sociedad Dominicana de Geriatría.

El especialista destacó que el envejecimiento no debe asociarse automáticamente con la pérdida de independencia, especialmente en comunidades donde muchos adultos mayores han dedicado gran parte de sus vidas al trabajo agrícola y continúan desempeñando un papel fundamental en sus familias y en la sociedad.

Abreu explicó que síntomas como la disminución de la fuerza física, la lentitud al caminar o la dificultad para levantarse de una silla suelen considerarse normales con la edad, cuando en realidad pueden ser señales de fragilidad, una condición que incrementa el riesgo de caídas, hospitalizaciones y dependencia funcional.

Entre las principales señales de alerta mencionó la pérdida de peso sin causa aparente, la reducción de la fuerza muscular, el cansancio frecuente, las caídas repetidas, los problemas de memoria y el uso simultáneo de múltiples medicamentos. Asimismo, alertó sobre la sarcopenia, una pérdida progresiva de masa muscular que afecta la autonomía y movilidad de los adultos mayores.

El geriatra aseguró que una detección temprana permite aplicar estrategias efectivas para retrasar el avance de estas condiciones. Entre las medidas preventivas recomendó una alimentación balanceada, actividad física adaptada a la edad, control de enfermedades crónicas y seguimiento médico periódico.

Además, resaltó el papel de las familias en la promoción de un envejecimiento saludable, fomentando la participación social y comunitaria de los adultos mayores. “La meta de la geriatría moderna no es solo vivir más años, sino vivirlos con dignidad, independencia y la mejor calidad posible”, afirmó. Los interesados pueden obtener más información llamando al teléfono (829) 248-5427 o a través de la cuenta de Instagram @cape.rd.