Capacitan personal del Monumento de Santiago para mejorar la atención a personas con discapacidad

Bartolo García

Santiago, RD.– La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, junto a la Fundación Probien, impartieron un taller de sensibilización dirigido a los colaboradores del Monumento a los Héroes de la Restauración con el objetivo de fortalecer la atención a visitantes con discapacidad.

La capacitación forma parte de una estrategia orientada a promover la inclusión de personas con discapacidad dentro de los espacios culturales del país.

El taller, titulado “Atrévete a Ponerte en Mi Lugar”, permitió a los participantes experimentar de forma práctica los retos que enfrentan las personas con discapacidad o movilidad reducida en su vida cotidiana.

Durante la jornada, los colaboradores del museo participaron en dinámicas de simulación que permitieron identificar barreras físicas, actitudinales y comunicacionales que pueden dificultar la experiencia de los visitantes.

La iniciativa representa el primero de una serie de talleres de sensibilización que buscan fortalecer la cultura inclusiva dentro del emblemático monumento de Santiago.

Según explicó Mildred Minaya, vicepresidenta de Comunicación, Sostenibilidad y Reputación de APAP, este proyecto forma parte del plan de adecuación accesible que la institución impulsa como parte de su programa de mecenazgo cultural.

Minaya señaló que con estas acciones la entidad reafirma su compromiso con la construcción de ciudades más sostenibles y equitativas, donde la cultura pueda ser disfrutada por todos.

Por su parte, María Belissa Ramírez, gobernadora del Monumento a los Héroes de la Restauración, valoró el alcance de esta iniciativa para mejorar la experiencia de los visitantes con discapacidad.

Ramírez indicó que el proyecto permitirá que estas personas puedan acceder al museo de forma más segura y disfrutar plenamente de sus espacios culturales y de esparcimiento.

El plan de adecuación contempla la incorporación de elementos de accesibilidad en la infraestructura del monumento, facilitando el desplazamiento desde las áreas exteriores hasta las zonas internas del museo.