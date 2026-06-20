Distrito Municipal inicia programa de apoyo para mujeres embarazadas

Bartolo García

San Francisco de Jacagua.- La Sala Capitular, presidida por Carlos Inoa (El Mello), junto al alcalde distrital José Miguel Colomé Santos, dio inicio al programa de apoyo dirigido a mujeres embarazadas del distrito, una iniciativa que busca brindar asistencia y acompañamiento a futuras madres en condición de vulnerabilidad.

El programa cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Santiago, encabezada por el alcalde Ulises Rodríguez, como parte de las acciones coordinadas para fortalecer las políticas sociales y mejorar la calidad de vida de las familias de la comunidad.

Durante esta primera etapa fueron beneficiadas 15 de las 35 mujeres embarazadas registradas en el programa, quienes recibieron ayudas destinadas a contribuir con su bienestar y el de sus futuros hijos durante el proceso de gestación.

Las autoridades informaron que las beneficiarias restantes serán atendidas en próximas jornadas de entrega, garantizando que todas las mujeres inscritas reciban el respaldo contemplado dentro de esta iniciativa social.

Carlos Inoa y José Miguel Colomé destacaron que este programa refleja el compromiso de la gestión municipal con los sectores más necesitados, promoviendo acciones que impacten de manera positiva a las familias y fortalezcan la asistencia social en las comunidades.

Las autoridades reafirmaron que continuarán trabajando de manera conjunta para desarrollar programas que contribuyan al bienestar colectivo, impulsando proyectos que generen oportunidades y mejores condiciones de vida para los residentes del distrito durante la gestión 2024-2028.