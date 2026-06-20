Hospital Materno Evangelina Rodríguez entrega al país 15 nuevos especialistas en salud materno-infantil

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El Hospital Materno Doctora Evangelina Rodríguez (HMDER) celebró la graduación de 15 nuevos especialistas en Obstetricia, Ginecología y Neonatología, durante una ceremonia que correspondió a la cuadragésima quinta (XLV) promoción de especialistas y la cuadragésima primera (XLI) promoción de subespecialistas en Cuidados Intensivos Neonatales.

Los profesionales culminaron exitosamente su proceso de formación académica y médica, obteniendo las competencias necesarias para brindar atención especializada de alta calidad a mujeres embarazadas, madres y recién nacidos en diferentes centros de salud del país.

La actividad fue encabezada por el gerente de Enseñanza del centro, doctor Martín Castillo, quien felicitó a los graduandos por su esfuerzo y dedicación, al tiempo que los exhortó a ejercer la medicina con ética, vocación de servicio y un profundo compromiso humano.

Durante el acto, el director del hospital, doctor Marcelino Figuereo, resaltó la importancia de estas especialidades para el sistema sanitario nacional y destacó el papel fundamental que desempeñan en la protección de la salud materna y neonatal. Asimismo, enfatizó la responsabilidad que implica acompañar y preservar la vida desde sus primeras etapas.

La ceremonia también incluyó un reconocimiento especial al doctor Amauris Israel Guillén Mateo, por sus significativos aportes a la formación médica y al fortalecimiento de la atención materno-neonatal. El homenajeado recibió una distinción otorgada por docentes, residentes y personal médico de la institución.

Al evento asistieron destacadas autoridades del sector salud, entre ellas el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), doctor Luis Peña Núñez; los coordinadores de las residencias de Obstetricia, Ginecología y Neonatología, así como docentes y exdirectivos del centro, quienes acompañaron a los nuevos especialistas en este importante logro profesional.