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Hospital Materno Evangelina Rodríguez entrega al país 15 nuevos especialistas en salud materno-infantil

La institución celebró la graduación de médicos en Obstetricia, Ginecología y Neonatología, fortaleciendo la atención especializada a madres y recién nacidos
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Hospital Materno Evangelina Rodriguez entrega al pais 15 nuevos especialistas en salud materno infantil

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El Hospital Materno Doctora Evangelina Rodríguez (HMDER) celebró la graduación de 15 nuevos especialistas en Obstetricia, Ginecología y Neonatología, durante una ceremonia que correspondió a la cuadragésima quinta (XLV) promoción de especialistas y la cuadragésima primera (XLI) promoción de subespecialistas en Cuidados Intensivos Neonatales.

Los profesionales culminaron exitosamente su proceso de formación académica y médica, obteniendo las competencias necesarias para brindar atención especializada de alta calidad a mujeres embarazadas, madres y recién nacidos en diferentes centros de salud del país.

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La actividad fue encabezada por el gerente de Enseñanza del centro, doctor Martín Castillo, quien felicitó a los graduandos por su esfuerzo y dedicación, al tiempo que los exhortó a ejercer la medicina con ética, vocación de servicio y un profundo compromiso humano.

Durante el acto, el director del hospital, doctor Marcelino Figuereo, resaltó la importancia de estas especialidades para el sistema sanitario nacional y destacó el papel fundamental que desempeñan en la protección de la salud materna y neonatal. Asimismo, enfatizó la responsabilidad que implica acompañar y preservar la vida desde sus primeras etapas.

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La ceremonia también incluyó un reconocimiento especial al doctor Amauris Israel Guillén Mateo, por sus significativos aportes a la formación médica y al fortalecimiento de la atención materno-neonatal. El homenajeado recibió una distinción otorgada por docentes, residentes y personal médico de la institución.

Al evento asistieron destacadas autoridades del sector salud, entre ellas el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), doctor Luis Peña Núñez; los coordinadores de las residencias de Obstetricia, Ginecología y Neonatología, así como docentes y exdirectivos del centro, quienes acompañaron a los nuevos especialistas en este importante logro profesional.

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