Caminata “Yo Corro Por Ti 2026” impulsa inclusión y solidaridad en Santo Domingo

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– La diputada Selinée Méndez encabezó la segunda edición de la caminata 5K “Yo Corro Por Ti 2026”, una iniciativa benéfica enfocada en respaldar causas sociales y fomentar la inclusión.

En esta ocasión, la actividad estuvo dedicada a la comunidad de personas con discapacidad del Club Deportivo Dominicano sobre Sillas de Ruedas, destacando el deporte como herramienta de integración y visibilización social.

El evento se desarrolló en el Parque Mirador del Sur, donde cientos de ciudadanos, familias y voluntarios se dieron cita en un ambiente de entusiasmo, solidaridad y compromiso con el bienestar colectivo.

Durante su intervención, la legisladora resaltó la importancia de este tipo de iniciativas, afirmando que contribuyen a promover la empatía, el respeto a la diversidad y la igualdad de oportunidades en la sociedad.

La competencia contó con destacados participantes, resultando ganadores en la categoría general Christopher Pérez, Erickson Castro y Orvis Abreu Batista, mientras que en la modalidad en sillas de ruedas sobresalieron Luis Almeida, Wilson De Óleo y Editin De La Cruz.

La jornada también contó con el respaldo del sector privado, incluyendo el apoyo de Grupo Rica, así como la colaboración de diversas entidades, consolidándose como un evento que trasciende lo deportivo para convertirse en símbolo de inclusión y compromiso social.