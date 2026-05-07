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Abinader asistirá a toma de posesión presidencial en Costa Rica

El mandatario participará en la investidura de Laura Fernández Delgado y sostendrá encuentros diplomáticos de alto nivel
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Abinader hablara al pais este domingo en cadena nacional
Abinader

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader viajará este jueves 7 de mayo a Costa Rica para participar en los actos oficiales de transmisión de mando presidencial de Laura Fernández Delgado, programados para el viernes 8 de mayo en el Estadio Nacional.

Durante su agenda, el jefe de Estado dominicano sostendrá una reunión bilateral con la mandataria electa, en un encuentro enfocado en fortalecer las relaciones diplomáticas y de cooperación entre ambos países.

Asimismo, Abinader asistirá a la cena ofrecida por el actual presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, en honor a los jefes de Estado y de Gobierno invitados a la ceremonia de investidura.

Para el viernes, el mandatario se trasladará al Estadio Nacional, donde participará en la ceremonia oficial de traspaso de mando y posteriormente en el saludo protocolario a la nueva presidenta para el período 2026-2030.

Tras concluir las actividades oficiales, el presidente Abinader y su delegación tienen previsto regresar a la República Dominicana la noche del viernes, luego de cumplir con una agenda centrada en el fortalecimiento de los vínculos internacionales.

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