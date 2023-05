Camilo Blanes, hijo del cantante Camilo Sesto, viste de mujer y quiere ser llamado Sheila Devil

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Camilo Blanes, el único hijo del fenecido cantante español Camilo Sesto (1946-2019), ha vuelto a ser noticia en las últimas semanas, primero por su salud luego de que se informara que estuvo hospitalizado y tras regresar a las redes sociales vestido como mujer.

Tal y como avanzó la revista Semana en exclusiva, el apodado Camilin de 39 años, habría decidido comenzar a vivir como una mujer.

Ahora quiere ser llamado Sheila Devil. En las imágenes que ha publicado se muestra con ropa femenina y el cabello rojo y otrabastante dramática sin dientes.

Según fuentes cercanas, eligió el nombre porque significa música por el ambiente en que creció y las correspondencias y pedidos que llegan a su casa sería con su nueva identidad.

Blanes ha padecido problemas con adicciones y depresión. Todo indica que por mucho tiempo estuvo luchando por su cambio de identidad.

Camilo cambió su nombre de usuario en Instagram que ahora pasa a ser @shelaw123. El único hijo del intérprete de “Jamás” borró todas las fotografías publicadas anteriormente donde aparecía vestido como hombre.

Expareja de Camilo Blanes sale de la casa

Otra versión tiene su expareja, la cantante Christina Rapado, quien asegura que Camilín es “heterosexual” a pesar de presentarse en redes con una nueva identidad. “Le gustan las mujeres [pero] es cierto que le gusta travestirse”, dijo al medio español ABC.

Rapado visitaba la mansión del cantante ubicada en Torrelodones, España, que según explica sostuvo una relación de cinco años con él, refiere People en Español.

Medios en España sorprendieron a Rapado “huyendo despavorida” de la casa de su ex luego de visitarlo brevemente. “Cuando hay ciertas amistades no me quedo”, exclamó la rubia a las cámaras que lograron interceptarla en plena huída.

“Él está fantástico y en un momento de encontrarse a sí mismo”, exclamó Rapado a la prensa. “Yo vengo a traerle una cosita que me ha encargado; no es ninguna cosa mala”, prosiguió para aclarar que su ex se encontraba dentro de la casa “con unos amigos” y que estaba “perfecto”.

“Camilín es heterosexual y le gustan las mujeres. Sí que es cierto que le gusta travestirse. Alguna vez, mientras manteníamos relaciones sexuales, se ponía mis tacones“, sostuvo al referido diario a finales de abril.

Christina compartió las fotos donde el hijo de Camilo Sesto luce cambiado y afirmó que su expareja le autorizó subirlas.

“Estas fotos las hizo él con su móvil y yo las cuelgo porque él así me lo ha pedido”, proseguía el mensaje de la foto que ya no aparece en las redes de Blanes Ornelas. “Qué felices fuimos ayer Cami…..TE AMO!!!Contra viento y Marea verdad amor”.