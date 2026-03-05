Cámara de Cuentas abre oficina regional en Santiago para fortalecer control institucional

Bartolo García

Santiago, RD.– La Cámara de Cuentas de la República Dominicana inauguró su primera oficina regional en Santiago de los Caballeros con el objetivo de fortalecer los procesos de auditoría y fiscalización de los gobiernos municipales de la región Norte.

La nueva dependencia fue inaugurada por los miembros del Pleno del organismo fiscalizador, encabezados por su presidenta, la doctora Emma Polanco Melo.

La apertura de esta oficina busca mejorar la transparencia en la administración pública, así como ofrecer respuestas más rápidas a las solicitudes y requerimientos de la ciudadanía.

Entre los servicios que se ofrecerán en esta sede se encuentran los relacionados con la Declaración Jurada de Patrimonio, el Acceso a la Información Pública, la atención social y ciudadana, y el acompañamiento técnico a autoridades municipales.

Durante el acto inaugural, Polanco Melo explicó que la apertura de esta oficina responde al compromiso institucional de descentralizar los servicios del organismo fiscalizador.

La presidenta del órgano destacó que esta iniciativa permitirá acercar la Cámara de Cuentas a los territorios y fortalecer la cultura de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública.

Por su parte, el miembro del Pleno Francisco Franco resaltó que esta iniciativa representa un paso importante para consolidar mecanismos más eficientes de control institucional en la región Norte.

Franco señaló que la presencia de esta oficina facilitará la supervisión de los recursos públicos y contribuirá a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.

La nueva oficina estará interconectada con la sede central en Santo Domingo, lo que permitirá a los servidores públicos y ciudadanos gestionar trámites sin necesidad de trasladarse a la capital.

La creación de esta sede también responde a solicitudes realizadas por ciudadanos y autoridades municipales del Cibao que demandaban una mayor presencia institucional del órgano fiscalizador en la región.

Durante la inauguración estuvieron presentes otros miembros del Pleno, entre ellos el vicepresidente Francisco Tamárez Florentino, así como Ramón Méndez Acosta y Griselda Gómez Santana.

La nueva oficina regional de la Cámara de Cuentas está ubicada en la Plaza Ochoa, en la autopista Dr. Joaquín Balaguer, kilómetro 1, en Santiago de los Caballeros, y ofrecerá atención al público de lunes a viernes en horario de 8:30 de la mañana a 4:00 de la tarde.