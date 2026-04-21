Cámara de Comercio de La Altagracia estrena nueva sede para fortalecer servicios empresariales

Bartolo García

HIGÜEY, La Altagracia.– La Cámara de Comercio y Producción de la provincia La Altagracia dejó formalmente inaugurada su nueva sede institucional, una moderna edificación de tres niveles diseñada para optimizar los servicios comerciales y fortalecer el ecosistema empresarial de toda la región Este.

El acto estuvo encabezado por la junta directiva de la institución y contó con la presencia de la gobernadora civil, doctora Daysi de Óleo, autoridades gubernamentales, representantes del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y miembros destacados de la sociedad civil altagraciana.

La presidenta de la Cámara, doctora Yanet Cedeño, destacó que esta obra fue ejecutada con una inversión de RD$50 millones y responde al crecimiento sostenido del comercio en la provincia. Señaló que actualmente la entidad es la cuarta Cámara más grande del país, con más de 26 mil registros mercantiles activos.

“Este edificio simboliza la solidez, la transparencia y la permanencia de nuestra institución en el tiempo”, expresó Cedeño, al resaltar que la nueva sede permitirá ofrecer respuestas más rápidas y eficientes a empresarios, comerciantes y emprendedores.

La nueva infraestructura fue concebida bajo estándares modernos para optimizar el Registro Mercantil, sumándose a otras iniciativas como la plataforma Fedecámaras Digital, que permite servicios en línea y busca que los expedientes sean procesados en menos de 24 horas, atendiendo un promedio de 110 solicitudes diarias.

El primer nivel estará destinado a la atención directa al usuario y las operaciones del Registro Mercantil; el segundo alberga el salón de reuniones de la Junta Directiva y la nueva Corte de Arbitraje, orientada a ofrecer mecanismos alternativos de solución de conflictos empresariales.

Mientras, el tercer nivel contará con un moderno salón multiuso para actividades académicas y formativas, con el objetivo de impulsar el desarrollo del capital humano y fortalecer la preparación del sector productivo de la provincia.

La bendición de la obra estuvo a cargo del reverendo padre Evaristo Areché Freijomil, mientras que la viceministra de Desarrollo Industrial del MICM, Gianna Franjul, destacó el valor estratégico de esta sede como un motor de competitividad. Con esta inauguración, la Cámara reafirma más de 60 años de historia y su compromiso con el crecimiento económico de La Altagracia.