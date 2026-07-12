Cámara Británica de Comercio anuncia la XXVII Copa Británica de Golf en Casa de Campo

Bartolo García

Santo Domingo.– La Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana (BritChamDR) anunció la celebración de la XXVII Copa Británica de Golf, que se realizará el próximo sábado 8 de agosto de 2026 en el reconocido campo Dye Fore de Casa de Campo, en La Romana.

El evento, considerado uno de los torneos deportivos y empresariales más importantes del país, reunirá a ejecutivos, empresarios, diplomáticos y amantes del golf, en una jornada que combinará la competencia deportiva con espacios de networking y fortalecimiento de las relaciones comerciales entre la comunidad empresarial dominicana y británica.

La competencia se disputará bajo la modalidad Scramble en parejas, en las categorías A, B y C, premiando las tres mejores anotaciones netas de cada división, además del mejor score bruto del torneo. También se entregarán reconocimientos especiales como Longest Drive y Closest to the Pin, así como una réplica del emblemático Claret Jug al ganador del mejor gross score.

Los organizadores informaron que las inscripciones para los jugadores ya están abiertas, al tiempo que invitaron a empresas e instituciones a integrarse como patrocinadores, aprovechando la plataforma para promover sus marcas mediante activaciones, exhibiciones, degustaciones y presencia en los kits oficiales de los participantes.

BritChamDR destacó que esta competencia reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los vínculos entre la comunidad empresarial de República Dominicana y el Reino Unido, promoviendo espacios de integración, colaboración y desarrollo de oportunidades de negocios a través del deporte.

La XXVII Copa Británica de Golf cuenta con el respaldo de Casa de Campo, Central Romana, Banreservas, Seguros Universal, Humano Seguros, INICIA, Grupo Rica, Arajet, Casa Brugal, La Aurora, entre otras reconocidas empresas e instituciones que apoyan la realización del evento.

La Cámara Británica de Comercio indicó que los interesados en participar como jugadores o patrocinadores pueden obtener más información comunicándose directamente con la institución, la cual espera reunir nuevamente a destacados representantes del sector empresarial en esta tradicional cita deportiva.