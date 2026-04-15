CAMACOES destaca el liderazgo de España como principal inversor en República Dominicana en 2025

● La inversión española alcanzó los US$1,086.1 millones, superando a Estados Unidos y consolidando el 21.5% de la IED total.

● La institución gremial atribuye el hito a la confianza empresarial y a la seguridad jurídica del mercado dominicano.

SANTO DOMINGO – La Cámara de Comercio de España en la República Dominicana (CAMACOES) ha calificado como un “triunfo de la confianza binacional” el posicionamiento de España como el principal emisor de flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) en la República Dominicana durante el cierre del ejercicio 2025.

Según el análisis de los datos oficiales del Banco Central (BCRD) realizado por la organización, el flujo de capital español alcanzó la cifra histórica de US$1,086.1 millones, lo que representa el 21.5% del total captado por el país. Con este resultado, España desplaza a Estados Unidos, que se situó en segunda posición con US$1,042.8 millones (20.7%).

Desde la Cámara de Comercio se enfatiza en que este cambio en la jerarquía de IED en el país no es coyuntural, sino que se trata de un liderazgo resultado de una estrategia de arraigo de la empresa española en sectores estratégicos. “Estamos ante una consolidación del compromiso de largo plazo. España no solo trae capital, sino transferencia tecnológica y modelos de gestión sostenibles”, señaló Paco Pérez, presidente de CAMACOES.

Según los datos analizados, el capital español se ha invertido principalmente en los sectores turístico y el energético en el área de renovables, “reflejando un compromiso directo con la sostenibilidad y la modernización de la matriz energética dominicana”, comentó Pérez. Existe un auge de la inversión en el sector de bienes raíces y construcción y completan el top cinco las inversiones referidas a servicios financieros y seguros y comercio, industria y zonas francas.

A juicio de la organización, el capital español ha sido determinante para el dinamismo de la economía local, superando ampliamente a otros actores internacionales en la puja por el mercado dominicano, dado que el tercer mayor inversor en 2025 fue Italia, con US$371.6 millones, seguido de Panamá, en cuarto lugar con US$268, y México, con US$266.3.

CAMACOES subraya que la República Dominicana se mantiene como el destino preferido para el capital extranjero en la región del Caribe gracias a un entorno de estabilidad macroeconómica. “Este hito de 2025 lanza un mensaje claro al mundo: la República Dominicana es un socio fiable. El liderazgo español es el mejor indicador de que nuestro ecosistema empresarial es competitivo y seguro”, manifestó Pérez.