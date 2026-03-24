CAID sensibiliza estudiantes sobre discapacidad y prevención del acoso escolar

Santiago. – El Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) impartió la charla “Discapacidad y acoso escolar”, dirigida a 590 estudiantes de primero, segundo y tercer grado de secundaria del Liceo Nuestra Señora de las Mercedes, con el propósito de sensibilizarlos sobre la discapacidad y fomentar una convivencia escolar basada en el respeto y la inclusión.

Durante la jornada educativa, los estudiantes recibieron orientaciones sobre la importancia de comprender la diversidad humana, reconocer las distintas condiciones que pueden presentar las personas y asumir una actitud responsable frente a situaciones de acoso escolar en el entorno educativo.

La doctora Yahila De Peña, encargada de Desarrollo de Servicios del CAID, valoró el alcance de esta iniciativa y destacó el impacto positivo que genera en la población estudiantil. Explicó que, como parte del compromiso institucional de promover la conciencia social y fortalecer una cultura inclusiva, el CAID realiza estas charlas en centros educativos.

De Peña enfatizó la necesidad de emplear un lenguaje respetuoso y adecuado, colocando siempre en primer plano a la persona y no su condición. Del mismo modo, explicó que resulta fundamental nombrar correctamente cada condición y reconocer que el aula refleja la diversidad presente en la sociedad, incluyendo diferencias culturales, raciales, de género, socioeconómicas y de capacidades.

Por su parte, la licenciada Alicia López-Penha, encargada de la División de Acreditación y Certificación del CAID, explicó que el acoso escolar es la acción intencional que busca causar daño otra persona, aun cuando el agresor es consciente del malestar que provoca. Indicó que esta conducta suele aprovechar la presencia de un público o una posición de poder para afectar la imagen o la integridad de la víctima.

En representación del centro educativo, la directora del Liceo Nuestra Señora de las Mercedes, doctora Bilenia Cruz Mora, valoró la relevancia de la actividad, al considerar que abordó temas que forman parte de la realidad cotidiana de los estudiantes. Expresó que este tipo de espacios contribuyen a fortalecer la conciencia y el compromiso colectivo frente al acoso escolar, promoviendo una cultura de cero tolerancia al bullying dentro de la comunidad educativa.

Esta charla reafirma el compromiso del CAID con la inclusión social, el respeto y la promoción de entornos seguros para todos los estudiantes, impulsando acciones que fomenten la empatía, la convivencia pacífica y el reconocimiento de la diversidad como un valor fundamental en la sociedad.