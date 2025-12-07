CAID impulsa inclusión en la región Sur

Bartolo García

San Juan de la Maguana.– El Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) movilizó este sábado a instituciones, familias y organizaciones sociales en una gran caminata con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en un acto que reafirmó su compromiso con la inclusión y los derechos humanos en la región Sur.

La actividad inició a las 8:30 de la mañana frente al parque Francisco del Rosario Sánchez, donde se interpretó el Himno Nacional y estudiantes de la Escuela de Sordos Frediry Solís Martínez presentaron un sentido coro en lenguaje de señas, arrancando aplausos y emociones entre los presentes.

El acto inaugural también contó con la bendición del padre Santo Cabral y monseñor Tomás Alejo Concepción, obispos de la Diócesis de San Juan, quienes destacaron el valor de promover una sociedad más humana, solidaria y comprometida con la igualdad.

Luego de recorrer la calle principal Sánchez, los participantes se concentraron en el anfiteatro Francisco Alberto Caamaño, donde el director del CAID San Juan, doctor Héctor Mateo, pronunció el discurso central de la jornada.

Previo a su intervención, hablaron la gobernadora provincial, doctora Ana María Castillo; el representante regional del CONADIS, Dilcio Peguero; y el alcalde Lenin de la Rosa, quienes destacaron el esfuerzo conjunto para impulsar la inclusión en la provincia.

Durante su discurso, el doctor Mateo expresó que esta caminata simboliza la determinación de toda la comunidad para impulsar políticas públicas y acciones integrales que garanticen mejores condiciones de vida para las personas con discapacidad.

“El propósito de este día es motivar tanto al sector público como al privado a promover estrategias que brinden oportunidades reales, derriben barreras y garanticen los derechos de esta población”, afirmó.

El director también señaló que aún persisten retos importantes y que las instituciones deben continuar fortaleciendo la protección social, el acceso a la educación, la salud, la empleabilidad y la participación comunitaria.

Como parte de la jornada, el público disfrutó de exposiciones de pintura realizadas por niños egresados del CAID, quienes mostraron su talento y creatividad en una exhibición que resaltó la importancia del arte como herramienta de inclusión.

La actividad también ofreció un partido de baloncesto en silla de ruedas a cargo de la Asociación de Deportistas con Discapacidad Los Playeros de Boca Chica, demostrando la capacidad y disciplina de los atletas adaptados.

El batón ballet de la Alcaldía de San Juan de la Maguana y el grupo de danza del Liceo Politécnico San Pablo aportaron ritmo y color a la celebración, reforzando la participación activa de la juventud en la promoción de una cultura inclusiva.

Durante todo el evento, diversas instituciones instalaron carpas informativas con charlas, orientación y talleres sobre discapacidad, accesibilidad, salud y servicios sociales disponibles para las familias.

Más de veinte entidades públicas y privadas se unieron al CAID en esta iniciativa, entre ellas CONADIS, ADR, APEDISAN, ASODIFIMO, Plan International, UASD, ISFODOSU, UFHEC, Gobernación Provincial, Alcaldía Municipal y el Servicio 911, entre muchas otras.

Esta masiva colaboración interinstitucional reafirmó el compromiso de toda la región Sur con la inclusión plena y la eliminación de barreras físicas, sociales y culturales que afectan a las personas con discapacidad.

El CAID destacó que este tipo de acciones fortalecen la conciencia colectiva y contribuyen a construir una sociedad más justa, accesible y respetuosa de la diversidad humana.

La institución concluyó la jornada subrayando que seguirá impulsando programas, alianzas y actividades que promuevan la autonomía, la participación y el bienestar integral de niños, adolescentes y adultos con discapacidad en todo el país.