CAID impulsa cultura inclusiva con su segundo congreso nacional

Bartolo García

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) anunció la celebración de su segundo congreso titulado “Inclusión, más allá del diagnóstico”, como parte de su compromiso con la formación y la inclusión social.

La actividad se llevará a cabo los días 30 de abril y 1 de mayo en el Hotel Catalonia, con la participación de especialistas nacionales e internacionales que compartirán conocimientos y experiencias en torno a la discapacidad y la inclusión.

Uno de los invitados principales será el doctor José Luis Cuesta Gómez, quien ofrecerá dos conferencias enfocadas en la calidad de vida y la prevención de conductas problemáticas mediante apoyo conductual positivo.

El experto cuenta con formación en pedagogía terapéutica por la Universidad Pontificia de Salamanca y un doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Burgos.

El doctor Fernando José Benoit, director Nacional de El CAID.

El congreso también contará con la participación de especialistas de distintas sedes del CAID, así como de instituciones colaboradoras como el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Entre los temas a tratar se incluyen políticas públicas, diseño universal de aprendizaje, el impacto de la alimentación en el desarrollo y el uso de la tecnología para promover la independencia.

Asimismo, se abordarán experiencias de inclusión universitaria, destacando la importancia de generar oportunidades equitativas en todos los niveles educativos.

El programa contempla además un panel titulado “Mi experiencia de inclusión”, donde se compartirán testimonios reales sobre los desafíos y logros en distintos entornos sociales.

El congreso está dirigido a profesionales, estudiantes, familias y al público en general, promoviendo la participación activa de toda la sociedad en los procesos de inclusión.

Con esta iniciativa, el CAID reafirma su compromiso de fomentar una cultura inclusiva que trascienda el diagnóstico y coloque en el centro a la persona y su desarrollo integral.