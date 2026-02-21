CAID impulsa cooperación interinstitucional con visita a la Fundación Red Misericordia en Santiago

Bartolo García

Con el objetivo de consolidar alianzas estratégicas en favor de la niñez y la adolescencia, autoridades del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) realizaron una visita institucional a la Fundación Red Misericordia en la ciudad de Santiago.

La jornada fue encabezada por el director nacional del CAID, doctor Fernando José Benoit, como parte de los esfuerzos por fortalecer la articulación entre entidades que trabajan con poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Durante el encuentro, la directora general de la fundación, Olga Noboa de Arocha, valoró de manera positiva el acercamiento entre ambas instituciones y subrayó la importancia de establecer vínculos de cooperación que amplíen el impacto social de sus programas.

Noboa de Arocha explicó que la fundación, de carácter sin fines de lucro, ofrece atención integral e individualizada a niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de promover una transformación positiva en su desarrollo físico, mental, social, académico y espiritual.

Indicó que cada servicio está diseñado para responder a las necesidades particulares de los menores, fortaleciendo su bienestar y favoreciendo su integración en la sociedad.

Por su parte, el doctor Benoit agradeció la apertura y hospitalidad del equipo de la fundación, resaltando el valor de unir esfuerzos entre instituciones comprometidas con el desarrollo humano.

El funcionario enfatizó que la cooperación interinstitucional permite optimizar recursos, ampliar coberturas y ofrecer respuestas más efectivas a las familias que requieren atención especializada.

En ese contexto, invitó formalmente a la fundación a integrarse a la Red Nacional de Servicios para la Discapacidad, conocida como Red MAP.

Explicó que esta plataforma digital permite geolocalizar más de 160 instituciones especializadas en todo el país, facilitando el acceso a servicios y fortaleciendo las redes de apoyo comunitario.

Durante la reunión, Noboa de Arocha presentó los principales programas de la fundación, destacando consultas médicas generales, pediatría, psicología, terapia del habla y evaluaciones psicológicas.

También resaltó los programas de educación especial que complementan la formación de los menores fuera del sistema académico tradicional.

La visita incluyó un recorrido por las instalaciones, donde los representantes del CAID pudieron conocer los espacios terapéuticos, educativos y espirituales.

En estos ambientes se desarrollan actividades orientadas al fortalecimiento emocional, social y formativo de los niños, niñas y adolescentes atendidos.

En el encuentro participaron además autoridades del CAID Santiago, entre ellas la directora Claudia Cuevas, la encargada de Atención y Terapias Soraya Peralta y la enlace de Comunicaciones Rosanny Núñez.

Por parte de la fundación estuvieron presentes el doctor Ignacio Rodríguez y la psicóloga clínica Ismely Cruz, quienes compartieron experiencias y perspectivas sobre la atención integral.

La jornada concluyó con el compromiso mutuo de continuar desarrollando acciones conjuntas que fortalezcan la protección y el desarrollo de la niñez vulnerable.

Tanto el CAID como la Fundación Red Misericordia reafirmaron su disposición de trabajar en red para garantizar servicios accesibles, humanizados y de calidad para las familias dominicanas.