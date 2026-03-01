CAID fortalece capacidades docentes para detectar señales tempranas en el aula

Bartolo García

El Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) impartió un taller formativo orientado a fortalecer las competencias de los docentes en la identificación temprana de señales de alerta asociadas a los trastornos del neurodesarrollo, reafirmando su compromiso con una educación más inclusiva y sensible a la diversidad.

La jornada se desarrolló en el municipio de Salcedo y estuvo dirigida a más de 60 docentes de la Escuela Primaria Hermanas Mirabal, quienes participaron activamente en el taller titulado “El rol del docente en la identificación temprana de señales de alerta en los trastornos del neurodesarrollo”.

Durante la capacitación, los maestros adquirieron herramientas prácticas para reconocer en el aula comportamientos atípicos, dificultades en el aprendizaje y patrones de interacción social que podrían requerir una evaluación especializada o intervención oportuna.

El taller permitió a los participantes profundizar en la importancia de la observación sistemática dentro del entorno escolar, promoviendo una respuesta educativa más eficaz ante posibles señales de trastornos del desarrollo en niños y niñas.

Claudia Cuevas Coelho, directora del CAID Santiago, destacó que la educación inclusiva no solo depende de políticas públicas, sino también del compromiso diario de los docentes en la identificación y acompañamiento de estudiantes con necesidades específicas.

Cuevas Coelho subrayó además la relevancia del trabajo articulado entre la escuela, la familia y los profesionales de la salud, como un eje fundamental para garantizar la inclusión social plena de los menores que viven con alguna condición de discapacidad.

Por su parte, Karla Peña Alba, encargada de la División de Evaluación del Desarrollo de la sede santiaguera, resaltó que los docentes desempeñan un papel determinante en la detección temprana de necesidades educativas especiales.

Peña Alba enfatizó que la creación de entornos escolares sensibles a la diversidad favorece el desarrollo integral de los estudiantes, al tiempo que reduce brechas y promueve igualdad de oportunidades.

La actividad contó con el respaldo de la directora del centro educativo, Norma Rosa Hernández, así como de la coordinadora Marianny Vásquez, fortaleciendo los lazos de cooperación entre la comunidad educativa de Salcedo y el CAID.

Con este tipo de iniciativas, el CAID reafirma su misión de acompañar a los centros educativos mediante la capacitación docente y la orientación técnica, apostando por el desarrollo integral de la niñez y por la construcción de una sociedad cada vez más inclusiva y equitativa.