Cae abatido en enfrentamiento con PN uno de los presuntos autores  de muerte de mujer en La Jagua, Jánico, Santiago

SANTIAGO, RD.-Un hombre que era buscado por su presunta vinculación con la muerte de una joven en el municipio de Jánico, provincia Santiago, falleció luego de resultar herido de bala durante una acción legal en la que, de acuerdo con el informe preliminar, habría enfrentado con un machete tipo colín a agentes policiales que le daban seguimiento.

Se trata de Yoel Antonio Rodríguez Rodríguez, de 29 años, quien era requerido para fines de investigación con relación a la muerte de Lleny Altagracia Rodríguez, ocurrida el pasado 30 de agosto.

El incidente se registró la tarde de ayer en el sector La Jagua, de Jánico, cuando miembros de la Subdirección Regional de Investigación (DICRIM), Santiago, acompañados por un representante del Ministerio Público, se presentaron al lugar donde se encontraba el hoy occiso con el propósito de conducirlo ante las autoridades para fines investigativos.

Según el reporte preliminar, Rodríguez Rodríguez salió de la vivienda portando un machete tipo colín y se abalanzó contra los agentes.

Ante la agresión, estos hicieron uso de sus armas de reglamento, resultando el hombre con heridas de bala que posteriormente le ocasionaron la muerte.

Durante el levantamiento de la escena fueron colectados dos casquillos calibre 9 milímetros y un machete tipo colín, evidencias que fueron remitidas para los procedimientos correspondientes. En tanto, el cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), para los fines médico-legales.

En relación con la investigación por la muerte de Lleny Altagracia Rodríguez, permanecen detenidos Papito Jean, de 37 años, y Manyimbe Pierre, de 20, ambos de nacionalidad haitiana, quienes son investigados por su presunta vinculación con el caso.

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió la muerte de la joven y determinar las responsabilidades correspondientes conforme avance el proceso investigativo.