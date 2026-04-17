Cabrera se prepara para recibir la feria “Cabrera en Primavera 2026” con turismo, agro y cultura

Bartolo García

Cabrera.– El municipio de Cabrera afina los últimos detalles para la celebración de “Cabrera en Primavera 2026”, una de las principales ferias turísticas y agropecuarias del nordeste dominicano, que reunirá lo mejor de la producción local, el comercio, la gastronomía y la cultura.

La actividad se desarrollará del 1 al 4 de mayo y se ha consolidado como una importante plataforma para promover el desarrollo económico de la zona, impulsando la participación de productores, emprendedores, empresas y visitantes nacionales e internacionales interesados en conocer el potencial de la región.

Durante los cuatro días, los asistentes podrán disfrutar de exhibiciones de productos agropecuarios, presentaciones gastronómicas, conferencias, paneles, ruedas de negocios y actividades culturales que buscan fortalecer la identidad productiva y turística de Cabrera como destino en crecimiento.

En esta edición, se abordarán temas relacionados con la innovación en el agro, la sostenibilidad turística y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, además de exhibiciones ganaderas que resaltarán la calidad y el crecimiento del sector agropecuario local.

El acto inaugural está pautado para el viernes 1 de mayo a las 3:30 de la tarde con la presencia de autoridades e invitados especiales, seguido de un recorrido oficial por los distintos stands. Esa misma noche se reconocerá a ganaderos destacados del municipio y se presentará el grupo musical El Grupaso.

Para el sábado, la agenda incluye la conferencia motivacional “El poder de no rendirse”, así como la ponencia “El maridaje perfecto para Cabrera”, presentada por Sula Sommelier. También habrá un Cooking Show a cargo de Diany Alcequiez, quien mostrará la riqueza gastronómica local a través de platos autóctonos.

El domingo estará enfocado en el impulso productivo con la exhibición de productos locales y el panel “Ganadería y Agroturismo”, donde participarán Eric Rivero y Jorge Cavoli, quienes analizarán las oportunidades de integración entre ambos sectores para fortalecer la economía regional.

La jornada culminará con la premiación a los mejores stands de la feria y una presentación artística del reconocido intérprete Luis Miguel del Amargue. La feria es organizada por la Alcaldía de Cabrera con el respaldo de instituciones públicas, empresas privadas y asociaciones locales comprometidas con el desarrollo del municipio.