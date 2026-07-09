Cabarete da inicio al Butterfly Effect 2026 con una agenda enfocada en el bienestar y el liderazgo femenino

Bartolo García

Puerto Plata dio la bienvenida a la 18.ª edición del Cabarete Butterfly Effect 2026, un evento que reúne a más de 170 mujeres de diferentes países y ciudades para vivir una experiencia de cinco días dedicada al bienestar, el deporte, el liderazgo y el crecimiento personal. Bajo el lema “Ignite”, la iniciativa busca inspirar y fortalecer el potencial femenino a través de actividades diseñadas para transformar vidas.

La jornada inaugural se desarrolló en el Bahia Beach Club, donde las participantes realizaron su registro, conocieron a los patrocinadores y recibieron los materiales oficiales del evento, incluyendo camisetas, bolsos y obsequios. El encuentro también sirvió como un espacio de integración entre asistentes y aliados, marcando el inicio de una experiencia enfocada en crear conexiones significativas.

Como parte del programa Wellness Wednesday – Clinics & Sessions, las asistentes participaron en clínicas de Stand Up Paddle (SUP), surf, sesiones de Aqua Fit y una experiencia de biohacking con baño de hielo dirigida por Dasha Maximov, fundadora de Whealth Cabarete. Estas actividades estuvieron orientadas a fortalecer la salud física y mental, además de fomentar la confianza, la resiliencia y un estilo de vida saludable.

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El componente social volvió a ser uno de los pilares del evento con la participación de niñas de la Fundación Cuatro Estrellas, quienes disfrutaron de la experiencia de ice bath como parte de las acciones de responsabilidad social del Cabarete Butterfly Effect. La iniciativa busca brindar oportunidades de crecimiento y empoderamiento desde edades tempranas mediante experiencias enfocadas en el bienestar y la superación personal.

La fundadora del evento, Michelle Bourdeau, destacó que durante 18 años el Cabarete Butterfly Effect ha trabajado para crear espacios donde mujeres y niñas descubran su potencial, fortalezcan su liderazgo y formen parte de una comunidad que impulsa el crecimiento colectivo. “Cada edición demuestra que cuando una mujer encuentra confianza y propósito, ese cambio se multiplica y transforma a toda una comunidad. Ese es el verdadero efecto mariposa”, expresó.

La agenda continuará con una jornada de limpieza de playa, el conversatorio “Women in Leadership: Ignite Talk”, un recorrido en catamarán por la bahía de Sosúa y concluirá este sábado con el tradicional BE Full Day en el Millennium Resort & Spa, donde se desarrollarán sesiones de yoga, meditación, deportes acuáticos y actividades de integración. Con esta nueva edición, el Cabarete Butterfly Effect reafirma su compromiso de seguir promoviendo el liderazgo femenino, el bienestar y una comunidad más inclusiva y solidaria.