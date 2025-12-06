CAASD ejecutará mantenimiento en acueducto Barrera de Salinidad que afectará temporalmente el servicio en sectores de SDE

Bartolo García

Santo Domingo.– La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) anunció que este sábado 6 de diciembre realizará una intervención programada en el Acueducto Oriental Barrera de Salinidad, como parte de los trabajos de mantenimiento destinados a optimizar el servicio de agua potable en Santo Domingo Este.

La institución explicó que esta jornada forma parte de la segunda fase del Plan de Zona, un programa de modernización que busca fortalecer la infraestructura hídrica y mejorar la distribución del recurso en sectores de gran crecimiento urbano.

Durante la intervención, varios sectores del municipio recibirán el servicio de agua y energía de manera parcial, debido a las labores técnicas previstas.

La CAASD indicó que sus brigadas procederán a sustituir un transformador de alta capacidad en la estación eléctrica que alimenta al acueducto, una acción clave para permitir la integración de nuevos equipos operativos.

Con esta modernización eléctrica, el sistema podrá incrementar su producción en hasta dos metros cúbicos de agua por segundo, lo que se traducirá en mayor presión, estabilidad y continuidad en el suministro para miles de residentes en Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.

La institución detalló que entre los sectores que recibirán el servicio de forma parcial figuran Ciudad Juan Bosch, Villa Esfuerzo, La Grúa, La Toronja, Vecinos Unidos, Capotillo, Amanda I, así como los residenciales Inés, Mileniun, Charles, Mercedes, Mis Sueños I, San Isidro Oeste, Ralma, Nuevo Sol Naciente, Italia, Ivette, El Rosal, Alma Rosa II, La Esperanza, Lotería, Piragua, Sabaneta e Invi de San Luis.

De igual manera, se verán afectados Ciudad del Almirante (etapas I y II), La Caña, Acacia, Monserrat, Prados de San Luis, el Hospital Ramón de Lara, Villa Felicia, Fuerza Aérea, El Bonito, Cristo Salvador, Nueva Jerusalén, marginal Las Américas, La Ureña, Zona Franca, Cancela, residencial Las Américas, Riviera del Caribe y Viña del Mar.

La CAASD destacó que estos trabajos responden a la necesidad de adecuar la infraestructura al incremento de demanda que experimentan zonas en expansión poblacional y comercial.

Asimismo, indicó que la sustitución de equipos por tecnología más robusta asegurará un sistema preparado para afrontar los desafíos operativos de los próximos años.

“Se trata de una modernización planificada para mejorar el servicio. Estas obras están diseñadas pensando en el crecimiento de la ciudad y en las necesidades de agua de su gente”, manifestó la institución.

Las brigadas comenzarán las labores temprano este sábado, en una ejecución coordinada que permitirá integrar la nueva infraestructura eléctrica al sistema y avanzar en la ampliación general del acueducto.

La CAASD exhortó a los usuarios a almacenar agua con anticipación y a realizar un uso racional del recurso mientras duren los trabajos de mantenimiento programado.

La entidad recordó que cada intervención del Plan de Zona busca fortalecer un sistema más seguro, eficiente y resistente frente al crecimiento urbano y a las variaciones en la demanda.

Finalmente, la institución expresó que modernizar es proteger el acceso al agua potable, reiterando que los trabajos de hoy garantizarán un servicio más estable y continuo para las familias de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.