ByMelrub lleva el talento dominicano al mercado artístico de lujo en Estados Unidos

Bartolo García

Miami, Florida.– La artista dominicana Meliza Ruby, conocida en el mundo creativo como ByMelrub, continúa expandiendo su carrera en Estados Unidos, posicionándose como una de las creadoras con mayor proyección internacional gracias a su capacidad para transformar el arte urbano en experiencias vinculadas al lujo, el diseño y las grandes marcas.

Uno de los hitos más recientes de su trayectoria fue su participación en “Scotch & Sneakers”, una experiencia desarrollada durante el verano en Florida, donde tuvo a su cargo la identidad visual del proyecto. Su propuesta artística fusionó el arte abstracto con el universo del lujo y la cultura sneaker, convirtiéndose en uno de los principales atractivos del evento.

La iniciativa reunió a importantes representantes de la industria, entre ellos el embajador de marca Javier Rosario, junto a los productores Leo Marrero, en Miami, y Von Cousins, en Orlando, quienes impulsaron un concepto que integró arte, diseño y estilo de vida en algunos de los espacios más exclusivos del estado.

Como parte del proyecto, ByMelrub creó una colección de intervenciones inspiradas en la icónica combinación de colores negro y dorado de Johnnie Walker, plasmando su creatividad sobre zapatillas Nike Air Force en colaboración con SoleFly, una de las boutiques de sneakers más reconocidas de Estados Unidos. Sus piezas despertaron el interés de coleccionistas, amantes del arte y creadores de contenido.

Las activaciones realizadas en Vintage Liquor | Wine Bar, en Miami, y Kings Liquor, en Kissimmee, reunieron a figuras de la industria creativa, consumidores y líderes del sector, consolidando a la artista dominicana como una de las nuevas referencias en la integración del arte contemporáneo con las experiencias de marca.

Todo el proceso creativo y el desarrollo de las actividades fueron documentados por FEFA Films, cuya producción audiovisual captó la esencia de una propuesta que trascendió el formato de un evento promocional para convertirse en una celebración del arte, la creatividad y la innovación.

El crecimiento de ByMelrub refleja el impulso de una nueva generación de artistas dominicanos que proyectan su talento en escenarios internacionales. Con una identidad artística cada vez más sólida y colaboraciones junto a marcas de alcance global, Meliza Ruby continúa posicionando el arte dominicano como un referente de creatividad, identidad y excelencia fuera de las fronteras nacionales.