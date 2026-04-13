Britney Spears ingresa a un centro de rehabilitación

La artista habría tomado la decisión de manera voluntaria en medio de preocupaciones sobre su comportamiento reciente

La cantante Britney Spears ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación el pasado domingo, luego de haber sido detenida en California por conducir bajo los efectos del alcohol, según reportes de medios internacionales.

De acuerdo con la información, la artista fue arrestada el 4 de marzo, aunque posteriormente fue puesta en libertad y deberá presentarse el próximo 4 de mayo ante el Tribunal Superior del condado de Ventura para responder por el caso.

La decisión de ingresar a rehabilitación se produce en un contexto en el que su comportamiento en redes sociales ha generado inquietud entre seguidores y allegados en los últimos años.

Desde 2021, diversas publicaciones de la intérprete han sido catalogadas como erráticas, lo que ha despertado preocupación sobre su bienestar emocional y mental.

En ese sentido, su exesposo Kevin Federline manifestó en octubre de 2025 su preocupación por la situación de la cantante en sus memorias, donde señaló que era momento de “dar la alarma”.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles adicionales sobre la duración del tratamiento ni sobre el estado actual de la artista dentro del centro de rehabilitación.

El caso ha vuelto a colocar a Spears en el foco mediático, mientras sus seguidores esperan que este paso contribuya a su recuperación y estabilidad personal.