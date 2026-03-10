British Airways suspende vuelos a varios destinos de Medio Oriente por escalada del conflicto regional

La aerolínea British Airways anunció la cancelación de todos sus vuelos hacia y desde Abu Dhabi “hasta más adelante en el año”, debido a la creciente inestabilidad provocada por el conflicto en Medio Oriente.

La compañía también suspendió temporalmente sus operaciones hacia varias ciudades clave de la región, incluyendo Tel Aviv, Dubái, Doha, Manama y Amán, como parte de un ajuste temporal de su calendario de vuelos.

La medida se produce en medio de la escalada del conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, situación que ha afectado significativamente el tráfico aéreo en toda la región.

En un comunicado publicado en la red social X, la aerolínea explicó que la decisión responde a la “continua incertidumbre y la inestabilidad del espacio aéreo” en Medio Oriente.

Según la empresa, los vuelos a Dubái en las rutas BA107 y BA106 permanecerán cancelados hasta el 14 de marzo, mientras que otros servicios hacia la región estarán suspendidos al menos hasta el 12 de marzo.

Vista general del complejo industrial de Ruwais, en los Emiratos Árabes Unidos, en una fotografía de archivo. Un ataque con drones obligó a cerrar la refinería del complejo el mismo día en que British Airways canceló indefinidamente sus vuelos a Abu Dabi. (REUTERS/Christopher Pike/archivo)



Asimismo, se informó que los vuelos hacia Larnaca continuarán operando, aunque con un itinerario reducido.

Para asistir a los pasajeros afectados, British Airways anunció la habilitación de vuelos especiales de repatriación desde Mascate los días 11 y 12 de marzo, dirigidos a viajeros que ya contaban con reservas y puedan trasladarse a esa ciudad de forma segura.

La suspensión de vuelos coincide con un ataque con drones ocurrido en la zona industrial de Ruwais, donde se produjo un incendio que obligó a detener operaciones en la mayor refinería del emirato.

Esta instalación es operada por la compañía estatal Abu Dhabi National Oil Company, cuya refinería tiene capacidad para procesar cerca de 922,000 barriles de petróleo diarios.

El incidente se suma a una serie de ataques en el Golfo Pérsico que han afectado instalaciones energéticas en países como Arabia Saudita y Qatar, reduciendo significativamente la producción regional de crudo.

Además, el estratégico Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, se encuentra prácticamente paralizado para el tráfico marítimo.

Las autoridades también reportaron ataques con drones contra los Emiratos Árabes Unidos, lo que ha incrementado la tensión y el riesgo para las operaciones aéreas y marítimas en la zona.

Ante este panorama, British Airways indicó que mantiene la situación bajo revisión constante y continuará evaluando las condiciones de seguridad antes de reanudar sus vuelos hacia Abu Dhabi y otros destinos afectados.

#eljacaguero #BritishAirways #MedioOriente #Aviación #ConflictoInternacional #TransporteAéreo