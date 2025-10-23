Brigadas de ETED trabajan bajo intensas lluvias para restablecer servicio eléctrico en la línea Dajao–Monte Plata

Bartolo García

Santo Domingo. – La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que sus brigadas técnicas se encuentran desplegadas en el terreno, trabajando bajo intensas lluvias para corregir una avería en la línea de transmisión LT 69 Dajao–Monte Plata, provocada por una descarga atmosférica ocurrida durante la noche del martes.

De acuerdo con el informe técnico, el rayo impactó uno de los tramos más elevados del tendido, afectando una estructura ubicada en una zona de difícil acceso, lo que ha complicado las labores de reparación.

Pese a las adversidades del clima y el terreno, los equipos de la ETED permanecen trabajando sin interrupción, con el propósito de restablecer el servicio eléctrico lo antes posible en las comunidades afectadas.

Entre los municipios impactados por la avería se encuentran Monte Plata, Bayaguana y Sabana Grande de Boyá, cuyos circuitos de transmisión quedaron temporalmente fuera de servicio tras el incidente.

La institución explicó que los trabajos se realizan siguiendo los protocolos de seguridad eléctrica y climática, para proteger tanto al personal como a la infraestructura de la red nacional.

“Estamos enfrentando condiciones muy difíciles por las lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa, pero nuestro equipo está comprometido con devolver la energía a las familias afectadas en el menor tiempo posible”, expresó un portavoz técnico de la ETED.

Las labores incluyen la evaluación estructural de torres, reposición de aisladores dañados, revisión de conductores y ajuste de tensores, con el apoyo de maquinaria pesada y vehículos todoterreno.

La ETED reiteró que su prioridad es garantizar la estabilidad del sistema de transmisión nacional, especialmente en momentos en que el país enfrenta los efectos del fenómeno atmosférico que ha generado apagones aislados y variaciones en el suministro eléctrico.

Asimismo, la empresa hizo un llamado a la población para mantenerse alejada de las líneas eléctricas y torres de alta tensión, recordando que el contacto con estructuras mojadas puede representar un grave riesgo para la seguridad.

La estatal eléctrica agradeció el esfuerzo de sus colaboradores, quienes desde la madrugada permanecen en el área de Monte Plata realizando maniobras técnicas bajo condiciones adversas de lluvia y viento.

“Las imágenes que recibimos de nuestras brigadas confirman su entrega y compromiso con el servicio público. Están allí, bajo el agua, garantizando que la energía vuelva a fluir con seguridad y estabilidad”, resaltó la entidad.

La ETED aseguró que el servicio será restablecido en las próximas horas, una vez concluyan las labores correctivas y se verifique la estabilidad total de la línea de transmisión Dajao–Monte Plata.

Con este operativo, la empresa reafirma su misión de mantener un sistema eléctrico seguro, eficiente y confiable, y su compromiso de actuar con rapidez ante cualquier contingencia climática o técnica que afecte el suministro nacional.

