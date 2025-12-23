Bomberos de Buena Vista distinguen a Eury Castillo por respaldo a su labor institucional

Jarabacoa.– El Cuerpo de Bomberos de Buena Vista realizó un reconocimiento especial al joven empresario Eury Castillo, en agradecimiento por su apoyo constante y sus aportes al desarrollo institucional de este organismo de servicio y protección ciudadana.

El acto fue encabezado por el intendente del Cuerpo de Bomberos, Pablo Joel Pimentel, quien tuvo a su cargo la entrega formal del reconocimiento, destacando la colaboración sostenida que Castillo ha brindado a la entidad.

Durante la actividad, el coronel Pimentel subrayó que el respaldo ofrecido por el empresario ha sido clave para mejorar las condiciones operativas del destacamento de Buena Vista, permitiendo fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias.

El intendente resaltó que las ayudas recibidas han impactado de manera positiva en el funcionamiento del cuerpo bomberil, traduciéndose en un mejor servicio para la comunidad de Jarabacoa.

En su intervención, Pimentel definió a Eury Castillo como un ejemplo para la juventud, destacando sus cualidades humanas, su vocación de servicio y su disposición permanente para colaborar con causas de interés colectivo.

Señaló además que este tipo de apoyo solidario contribuye directamente al bienestar ciudadano, al reforzar las instituciones encargadas de salvaguardar vidas y bienes.

El acto se desarrolló en un ambiente de respeto y gratitud, en el que miembros del Cuerpo de Bomberos expresaron su valoración por el gesto de reconocimiento y por el acompañamiento recibido.

Los presentes coincidieron en que la colaboración de ciudadanos comprometidos resulta fundamental para el fortalecimiento de las instituciones públicas, especialmente aquellas dedicadas a la atención de emergencias.

El reconocimiento entregado simboliza el agradecimiento institucional por una relación basada en la confianza, la cooperación y el interés común por el desarrollo del municipio.

Eury Castillo, por su parte, recibió el homenaje como un estímulo para continuar apoyando iniciativas que promuevan la seguridad y el bienestar de la población.

El Cuerpo de Bomberos destacó que este tipo de alianzas refuerza la responsabilidad social y fomenta una cultura de apoyo mutuo entre la sociedad civil y los organismos de servicio.

Asimismo, la institución reiteró su compromiso de seguir trabajando de manera cercana con la comunidad, promoviendo valores de solidaridad y cooperación.

Con este homenaje, los Bomberos de Buena Vista buscan también visibilizar la importancia del respaldo ciudadano en la construcción de instituciones más fuertes y eficientes.

La actividad concluyó reafirmando que el desarrollo y la seguridad de Jarabacoa dependen del esfuerzo conjunto entre autoridades, instituciones y ciudadanos comprometidos con el bien común.

Con información de Fabio Hernández