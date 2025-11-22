Bolsonaro detenido preventivamente tras intento de manipular su dispositivo de monitoreo electrónico

El expresidente brasileño fue arrestado de nuevo por el Policía Federal de Brasil ante un elevado riesgo de fuga en vísperas de iniciar su condena

Brasilia.– El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue arrestado de forma preventiva este sábado por orden del Supremo Tribunal Federal (STF), después de que se registrara una “maniobra de manipulación” de su tobillera electrónica, en momentos en que se dirigía a cumplir una condena de 27 años por intento de golpe de Estado. AP News+2Reuters+2

Según el fallo del juez Alexandre de Moraes, la detención fue necesaria para garantizar el orden público y evitar que el exmandatario ejecutara una fuga, aprovechando una vigilia convocada por su hijo. AP News+2Notitarde+2

Bolsonaro, de 70 años, fue trasladado desde su arresto domiciliario en Brasilia hacia la sede de la Policía Federal, donde fue recluido en una sala especial para personas públicas de alto rango. El País+1

Durante las primeras horas del día, se registró una actividad inesperada: a las 0:08 (hora local), el monitor electrónico ubicado en el tobillo del exmandatario fue manipulado, lo que el juez consideró una “intención clara de fuga”. AP News+1

El arresto fue solicitado por la propia Policía Federal ante la consideración de que la vigilia en apoyo a Bolsonaro representaba un riesgo real para que se vulneraran los controles judiciales establecidos. Reuters

Cabe destacar que esta medida no se produjo con motivo del cumplimiento inmediato de su condena, sino como medida cautelar para evitar que el exgobernante evadiera eventualmente la justicia ante el riesgo detectado. AP News

La condena de Bolsonaro, dictada en septiembre, por 27 años y tres meses de prisión, aún está en apelación. Esta detención marca un nuevo capítulo en el proceso. Wikipedia+1

La decisión del tribunal hace énfasis en que el antiguo presidente estaba bajo arresto domiciliario desde agosto de este año, con régimen de monitoreo electrónico y otras restricciones impuestas por el STF. Politico+1

Además, se alude a que los vínculos del exmandatario con manifestaciones de sus seguidores y una posible ruta de fuga hacia embajadas fueron factores determinantes para emitir la orden de prisión preventiva. Reuters

El entorno político en Brasil respondió con divisiones: por un lado, sectores que apoyan a Bolsonaro denunciaron persecución política; por otro, autoridades afirman que la medida es esencial para preservar la institucionalidad democrática. El País

El juez de Moraes señaló en su resolución que “la confusión generada por la manifestación convocada por el senador Flávio Bolsonaro” facilitaba el riesgo de fuga, y que el incidente de la tobillera es prueba del intento de evasión. Notitarde+1

Por su parte, la defensa del exmandatario calificó el arresto como “injustificado” y afirmó que organizar una vigilia es un derecho constitucional de reunión y expresión. Reuters

Con esta decisión, Bolsonaro está nuevamente bajo custodia de la Policía Federal, lo que modifica sustancialmente su situación jurídica, a la espera de que el pleno del STF confirme la medida en los próximos días. AP News

El nuevo régimen abre interrogantes sobre la ejecución de la condena, el régimen de detención que enfrentará y los efectos que esta detención tendrá en el escenario político brasileño hacia las elecciones de 2030, para las cuales el exmandatario está vetado. Wikipedia